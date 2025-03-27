去年調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為1.21億元，跌1.4%。

公司解釋，去年虧損是由於新探索及科技業務的經營虧損，以及若干非現金項目（包括對全自動零售商店及系統於英國的業務減值虧損），及投資物業的估值虧損所致。期內營業額38.39億元，按年微升0.7%。

香港科技探索表示，儘管當前經濟環境持續充滿挑戰，消費者行為轉向香港以外地區，以及香港居民出境外遊激增，但集團的香港電子商貿業務於2024年仍然穩定增長，經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為3.29億元。抵消來自新探索及科技業務的初期虧損，該業務的經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損總計為1.87億元。

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