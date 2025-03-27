胡潤研究院發布《2025胡潤全球富豪榜》，53歲的馬斯克（Elon Musk）五年內第四次登頂世界首富，僅隨其後的是網購巨擘亞馬遜創辦人貝索斯。而字節跳動創始人、42歲的張一鳴成為中國首富，其身家4,350億元人民幣（下同），較去年增長76%，全球排名第22位，上升18位。
來自杭州的DeepSeek創始人、40歲的梁文鋒，與OpenAI的39歲行政總裁Sam Altman，則分別以330億元和130億元的財富首次躋身該富豪榜。
胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，很多人關心未來的中國首富包括誰，他心中有五位候選人，包括小米（1810）創辦人兼董事長雷軍。他認為,雷軍如果能抓住機器人科技浪潮，有望問鼎中國首富。如果新能源汽車賽道保持良好發展，寧德時代董事長曾毓群是有力競爭者。
此外，胡潤認為，梁文鋒持有DeepSeek超過80%的股份，如果DeepSeek達到OpenAI如今的1萬億估值，他有望成為中國首富。如果虛擬貨幣市場持續活躍，幣安創辦人趙長鵬同樣有實力角逐。寒武紀的陳天石如果能持續抓住算力市場，也將是未來中國首富的有力候選
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