來自杭州的DeepSeek創始人、40歲的梁文鋒，與OpenAI的39歲行政總裁Sam Altman，則分別以330億元和130億元的財富首次躋身該富豪榜。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，很多人關心未來的中國首富包括誰，他心中有五位候選人，包括小米（1810）創辦人兼董事長雷軍。他認為,雷軍如果能抓住機器人科技浪潮，有望問鼎中國首富。如果新能源汽車賽道保持良好發展，寧德時代董事長曾毓群是有力競爭者。

此外，胡潤認為，梁文鋒持有DeepSeek超過80%的股份，如果DeepSeek達到OpenAI如今的1萬億估值，他有望成為中國首富。如果虛擬貨幣市場持續活躍，幣安創辦人趙長鵬同樣有實力角逐。寒武紀的陳天石如果能持續抓住算力市場，也將是未來中國首富的有力候選

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