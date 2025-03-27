該公司旗下三大收入分部中，核心業務即一站式支付服務收入按年減22.9%至去年的26.859億元，主要由於宏觀經濟波動影響，去年內地消費普遍單筆金額下降，期間總支付交易量（GPV）2.3355億元，按年降19%，拖累集團相關收入表現。與此同時，該公司去年的支付費率為11.9個基點，維持與行業趨勢一致的商業化能力。

商戶解決方案方面，移卡相關收入按年少6.4%至去年的3.396億元，主要由於去年精準營銷業務業務交易量創新高，很大程度上抵銷了報告期的下半年用戶基數減少的影響。

不過，該公司的到店電商服務按年重挫40.4%至6120萬元，該公司解釋指，原因主要是公司業務模式的策略升級，專注於高質量和更盈利性的客戶和逐步淘汰盈利能力較低的客戶。

整體而言，該公司指，去年其收入結構持續優化，更高毛利潤率的增值服務（包括商戶解決方案及到店電商服務）的收入貢獻由2023年的佔總收入的11.8%升至去年的佔13%。整體毛利率則由2023年的18.7%升至2024年的23.6%，當中去年下半年的整體毛利率為28.4%，已恢復至疫情前水平。

AI業務與現有業務融合方面，移卡表示，近年管理層一直着力於生成式AI技術的深入及廣泛應用，在公司內部的降本增效創收和對外業務賦能上已取得顯著成效。包括公司有份投資的企業深圳富匙科技在東南亞推出了當地第一個AI Agent行業解決方案等。

與此同時，得益於AI於集團內三大主要業務條線更廣泛的應用，該公司去年的銷售、行政及研發開支按年分別減少11%，10.8%及10.5%。此外由於公司積極升級股權和融資結構，並優化財務成本，去年融資成本按年減31.5%；經營活動所得現金淨額約為118.9百萬元。此外由於集團使用內部現金流提早購回公司的可轉換債券，因此於去年年底的資產負債比率下降至35.9%。

至於海外業務，移卡科技去年海外業務全年交易量逾11億元，按年增近5倍，且有更多業務在日本、新加坡等亞洲國家落地；與此同時公司一站式支付服務的龍頭地位保持穩固及領先行業，日交易筆數峰值達近6000萬筆。

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