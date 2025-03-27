香格里拉（0069）公布，去年收入按年升2%至21.85億美元（約170.43億港元），公司股東應佔溢利跌12.3%至1.61億美元（約12.56億港元）。每股盈利4.54美仙，派末期股息10港仙，全年派15港仙，按年持平。
香港酒店物業業務方面，截至去年底，入住率為80%，按年升10個百分點，而每房收入按年升8%至215美元。這由於來自中國內地的商務及休閒旅遊需求上升，集團香港酒店的入住率及每房收入均持續復甦。同時，港島香格里拉的全面重開是推動香港業績增長的關鍵因素。去年香港酒店物業的總收入增加5.8%至3.22億美元。
至於中國內地情況，去年入住率為64%，按年升1個百分點，而每房收入則減少4%至73美元，反映中國內地的酒店業務放緩，尤其是在下半年。
集團表示，繼續透過管理合約擴大業務版圖。深圳南山香格里拉於2024年1月開業，是集團在深圳的第四間酒店。同時首次進駐柬埔寨，金邊香格里拉於2024年12月開業。另外，杭州香格里拉完成升級改造後，將於2025年第二季度重新開業，而應用了雙品牌理念的上海虹橋機場盛貿酒店及香格里拉預計將於2025年下半年開業。
其他報道
胡潤百富榜｜馬斯克再登世界首富 DeepSeek梁文鋒首上榜 胡潤透露心水5名中國首富大熱
HKTVmall母企香港科技探索去年虧損擴大至6670萬 派特別息38仙
中海油去年多賺11%息持平66仙 料未來3年股息率不低於45%
恒指收市升95點 科指升0.2% 成交、北水增 北水流入則減50%
日本國民家電Siroca西羅卡品牌參展內地家電博覽 擬拓內地市場
財經花生丨京東多謝王維基但絕口不提抄襲事件 網民提醒注重知識產權
【有片：埋身擊】倘德國DAX指數跌穿30天線 後市或下試更低水平
碧服去年純利升5.19倍 末期息連特息派29.61分人幣 未來1年擬斥不少於5億人幣回購
半日沽空金額增1% 盈富沽空減35% 南方恒生科技街近6周最多