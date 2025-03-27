香港酒店物業業務方面，截至去年底，入住率為80%，按年升10個百分點，而每房收入按年升8%至215美元。這由於來自中國內地的商務及休閒旅遊需求上升，集團香港酒店的入住率及每房收入均持續復甦。同時，港島香格里拉的全面重開是推動香港業績增長的關鍵因素。去年香港酒店物業的總收入增加5.8%至3.22億美元。

至於中國內地情況，去年入住率為64%，按年升1個百分點，而每房收入則減少4%至73美元，反映中國內地的酒店業務放緩，尤其是在下半年。

集團表示，繼續透過管理合約擴大業務版圖。深圳南山香格里拉於2024年1月開業，是集團在深圳的第四間酒店。同時首次進駐柬埔寨，金邊香格里拉於2024年12月開業。另外，杭州香格里拉完成升級改造後，將於2025年第二季度重新開業，而應用了雙品牌理念的上海虹橋機場盛貿酒店及香格里拉預計將於2025年下半年開業。

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