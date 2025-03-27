面對京東等内地電商平台攻港挑戰，HKTVmall母企香港科技探索（1137） 副主席兼行政總裁王維基在業績記者會直言不擔心京東以低價作爲賣點。他指出，做生意向來比拼價格及質素，價格平、質素佳，消費者就會買。「扮平」無用，遲早會被消費者揭穿，最重要是商品貨真價實；又表示京東App界面疑似抄襲HKTVmall是不正確，留給香港消費者思考決定。
他表示，數年前淘寶及拼多多攻港勢頭更勁，認爲京東商業規模未如前兩間，並非大問題。不過，相較於其他平台，京東在家電方面擁有優勢，認爲一定程度會影響本港家電零售市場。他又指出，沒有競爭就沒有成長，更多内地電商來港是好事，可令市民認識到網購的好處，自己亦不懼競爭。對於京東來港是否引發價格戰，他指出，其實價格戰在本港早已存在，集團同惠康、百佳等零售商亦存在價格競爭，會盡量擴大貨品選擇及確保商品質量。
王維基又重申集團財務狀況良好，目前公司並無任何借貸及持有多個物業，今年派特別息不構成財務壓力；又表示未考慮過配股集資。
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