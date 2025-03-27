他表示，數年前淘寶及拼多多攻港勢頭更勁，認爲京東商業規模未如前兩間，並非大問題。不過，相較於其他平台，京東在家電方面擁有優勢，認爲一定程度會影響本港家電零售市場。他又指出，沒有競爭就沒有成長，更多内地電商來港是好事，可令市民認識到網購的好處，自己亦不懼競爭。對於京東來港是否引發價格戰，他指出，其實價格戰在本港早已存在，集團同惠康、百佳等零售商亦存在價格競爭，會盡量擴大貨品選擇及確保商品質量。

王維基又重申集團財務狀況良好，目前公司並無任何借貸及持有多個物業，今年派特別息不構成財務壓力；又表示未考慮過配股集資。

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