東區裁判法院將針對黃栢鳴（即電影人黃百鳴）的內幕交易案再度押後至4月25日提堂。是次刑事法律程序由證監會提起。
黃被控以就傳遞娛樂(前稱天馬影視)的股份進行內幕交易的罪行。大約在2017年8月25日至2017年10月17日期間，他涉嫌慫使或促致另一名人士進行天馬影視的股份交易，而他當時為天馬影視的主席兼控股股東，掌握了他知道屬有關天馬影視的內幕消息的消息。
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