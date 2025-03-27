期內，晶圓代工業務收入74.869億美元，按年升29.2%。毛利率達18%，按年減少1.3個百分點；產能利用率85.6%。

該公司港股股價周四績前先抑後揚，收升4.2%至50.35港元，過去一個月隨市回調跌12%，但年初至今受中國AI概念推動而仍有73%升幅。

中芯去年產品應用結構出現顯著變化。在應用領域結構，消費性電子應用佔比從25%大升至37.8%，成為最大應用領域；智能手機應用則小幅上升至27.8%；不過與此同時，電腦與平板應用從26.7%降至16.6%；工業與汽車領域亦減至7.8%。

至於晶圓尺寸結構，中芯指旗下12吋晶圓佔比從73.7%提升至77.3%，顯示產品結構朝向更高附加價值方向發展。此外該公司指自身產能擴張亦持續進行，去年年末折合8吋標準邏輯月產能達94.8萬片，相信能為未來業績成長奠定基礎。

從市場層面看，中芯指，去年半導體市場整體呈復甦態勢，智能手機、個人電腦，消費電子等終端產品市場逐步企穩回升，智能穿戴、物聯網設備等新興市場需求持續擴張，成推動行業增長的重要力量。從中長期看，全球半導體行業兼具周期性和成長性，而短期的供需失衡不會影響行業的中長期向好。伴隨著家居、科研等領域應用設備智能化需求的上升趨勢，市場活力逐漸恢復，終端市場規模獲得持續改善，產業鏈主要環節逐級回暖。

值得關注的是，中芯去年研發投入維持高位，全年研發費用7.65億美元，佔收入9.5%，研發人員佔12.1%。資本開支維持高位，全年購建固定資產支出76.7億美元，反映公司持續投資產能擴充，為長期發展奠定基礎。不過該公司亦強調，其現有現金儲備充足，年末現金及現金等價物達63.6億美元，能確保未來資本支出需求。

對於2025年指引，中芯預計公司銷售收入增幅高於可比較同業的平均值，資本開支則與前一年持平。風險層面，該公司特別提及，未來如美國與中國的貿易摩擦升級，限制進出口及投資、提高關稅，公司可能面臨相關受管制設備、原材料等生產資料供應緊張、融資受限的風險等，進而對公司的研發等業務造成不利影響。

其他報道

新世界據報以Victoria Dockside作抵押 尋求156億元貸款

香格里拉去年純利跌12% 末期息10仙 香港酒店入住率回升至80%

中交建全年純利跌3.6% 末期息0.16161元人幣

恒大減持恒汽

胡潤百富榜｜馬斯克再登世界首富 DeepSeek梁文鋒首上榜 胡潤透露心水5名中國首富大熱

HKTVmall母企香港科技探索去年虧損擴大至6670萬 派特別息38仙

全日沽空金額增1% 盈富沽空減21%

中海油去年多賺11%息持平66仙 料未來3年股息率不低於45%

恒指收市升95點 科指升0.2% 成交、北水增 北水流入則減50%

回應政府有否就港口交易接觸長和 李家超：上次已說過這件事

中銀香港績後獲摩通及匯豐上調目標價

日本國民家電Siroca西羅卡品牌參展內地家電博覽 擬拓內地市場

據報兩家投資公司來港設立辦公室

內銀據報加速清理地產壞賬 以釋放資源用於提振經濟

特朗普警告 若歐盟和加拿大傷害美國經濟 將徵收更多關稅

標普惠譽皆料本港銀行有力管控商業地產貸款風險上升的影響

中人壽：將繼續強化公司價值管理 增加創造能力

招行繆建民：ROAE達15%以上取決於外部經營環境

黃王慈明：希望基金公會可參與場外交易討論當中

財經花生丨京東多謝王維基但絕口不提抄襲事件 網民提醒注重知識產權

【有片：埋身擊】倘德國DAX指數跌穿30天線 後市或下試更低水平

碧服去年純利升5.19倍 末期息連特息派29.61分人幣 未來1年擬斥不少於5億人幣回購