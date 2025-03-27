香港被譽為美食天堂，特別饗飲主題往往吸引食客爭相品嘗。星展北亞區主管及星展銀行（香港）行政總裁龐華毅（Sebastian Paredes)表示，星展致力投入數碼科技，令客戶使用服務時更有效率，希望持續成為最佳數碼銀行。除科技外，融入客戶生活提升體驗也會令銀行及客戶關係更進一步。星展銀行香港推出一個全新「星展饗樂隨行之ARTable」。這個項目是對客戶喜好的深入理解和回應，希望通過這個平台，親身體驗到名廚的美食藝術。
作為「星展饗樂隨行之ARTable」的首個重要項目，星展邀請到《黑白大廚》的名廚Edward Lee，他將會為客戶帶來他獨特的美食理念和精湛的烹飪技巧。
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