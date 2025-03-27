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國泰夏季高峰每周將營運近300對內地航班 

國泰（0293）表示今年夏季高峰期間，每周將營運近300對往來香港與內地的航班，航班數量較去年升近四成，重點佈局北京、天津、河北省、長三角兩大國家戰略區域。

國泰指，往返北京首都國際機場的航班增至每天7對，連同香港快運每天1對往返北京大興國際機場的航班，國泰每周提供56對航班往來香港與北京兩大國際機場。上海方面，往返上海浦東國際機場的航班增至每天8對，連同每周11對往返上海虹橋國際機場的航班，國泰航空每周執飛67對航班往來滬港兩地。

鄭州、寧波、海口、重慶四個航點，今夏的班次均由每周4對增加至每天1對，而香港快運亦會每日營運1對往來寧波航班。其他加班的航線亦包括，往杭州的航班將增至每天4對；往南京的航班將增至每天2對；往溫州的航班將增至每周10對；往武漢的航班將增至每周12對。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，很高興在今年夏季將內地的客運航點數量增至20個，並增加多個受歡迎航點的班次。

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