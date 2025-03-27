內地硬件創業創新平台硬蛋創新（0400）公布，分拆旗下科通技術於內地A股上市的上市前輔導過程中，向中證監提交的申請已於昨日（26⽇）獲備案受理。該股今日（27日）平收，收報1.4元。
該公司指，於公告日期即今日，科通技術尚未向任何中國相關監管部門提交任何正式的上市申請。其後公司將根據上市規則的相關規定於適當時候作出進一步申請或披露。
硬蛋創新表示，倘建議分拆及建議A股上市獲批准及進行，預期於建議分拆及建議A股上市完成後，公司在科通技術的權益將會減少，但公司擬繼續作為科通技術的最終控股股東，其業績仍會與公司的業績合併，預期會對公司業務帶來長遠和強勁增長。
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