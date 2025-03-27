圓通國際快遞（6123）去年盈轉虧，蝕4077.4萬元，前年賺9677.5萬元。每股虧損9.75仙。但以去年上半年虧損4214.5萬元推算，下半年轉賺47.1萬元。
該公司不派末期息，去年派息每股2.3仙。期內收益升0.58%至近53.23億元。當中，海運業務升61.3%，空運業務跌62.8%。毛利率跌2.1個百分點至7%。
圓通解釋，去年虧損由於經濟形勢嚴峻，價格壓力增加，拖累空運和國際快遞毛利率下降；而且退出非重點合資公司，錄得投資損失。但聚焦核心業務後，對業績恢復及長遠發展樂觀。
其他報道
王維基：「扮平」無用遲早被消費者揭穿 京東規模不如淘寶及拼多多
京東APP在香港App Store下載量升至榜首 推大家電免費安裝服務
新世界據報以Victoria Dockside作抵押 尋求156億元貸款
香格里拉去年純利跌12% 末期息10仙 香港酒店入住率回升至80%
胡潤百富榜｜馬斯克再登世界首富 DeepSeek梁文鋒首上榜 胡潤透露心水5名中國首富大熱
HKTVmall母企香港科技探索去年虧損擴大至6670萬 派特別息38仙
中海油去年多賺11%息持平66仙 料未來3年股息率不低於45%
恒指收市升95點 科指升0.2% 成交、北水增 北水流入則減50%
日本國民家電Siroca西羅卡品牌參展內地家電博覽 擬拓內地市場