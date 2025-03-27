該公司不派末期息，去年派息每股2.3仙。期內收益升0.58%至近53.23億元。當中，海運業務升61.3%，空運業務跌62.8%。毛利率跌2.1個百分點至7%。

圓通解釋，去年虧損由於經濟形勢嚴峻，價格壓力增加，拖累空運和國際快遞毛利率下降；而且退出非重點合資公司，錄得投資損失。但聚焦核心業務後，對業績恢復及長遠發展樂觀。

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