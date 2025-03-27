郵儲行（1658）去年全年股東應佔溢利按年微增0.2%至864.8億元（人民幣，下同）。淨利息收益率則達1.87%，按年少0.14個百分點。淨息差1.85%，按年少0.14個百分點。該股今日（27日）績前收挫2.1%至5.09港元。
期內，營業收入3491.33億元，按年增1.81%。其中利息淨收入2861.23億元，按年增1.53%，但略遜於市場預期的2880.1億元；此外非息收入630.1億元，增3.11%。
非息收入中，手續費及佣金淨收入按年少10.5%至252.82億元，該行解釋，有關減幅主要原因是受「報行合一」政策影響，代理保險手續費收入減少。
截至去年年末，該行的不良貸款率為0.9%，按年升0.07個百分點。撥備覆蓋率286.15%。核心一級資本充足率9.56%，升0.03個百分點；一級資本充足率11.89%，升0.28個百分點。
此外，去年郵儲行信用減值損失284.23億元，按年增8.62%。其中貸款減值損失300.16億元，升11.65%。與此同時，郵儲行去年撇除信用減值及其他資產減值損失前的淨利潤按年多0.26%至864.97億元；期內撇除信用減值及其他資產減值損失前的經營利潤則達1230.57億元，按年增4.5%。
放款方面，截至去年年末，郵儲行涉農貸款餘額達2.29萬億元，按年多一成；普惠型小微企業貸款餘額1.63萬億元，升12%。
數據顯示，內房產業仍是該行按行業劃分第三大貸款客，貸款金額3085.9億元，佔比達8.46%；其中不良貸款按年減3.5%至59.72億元，不良貸款率按年亦減0.49個百分點至1.94%，但仍為所有行業中最差。
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