近期地緣政治因素趨激烈，中國海洋石油（0883）合作伙伴Cenovus所屬的股東長和（0001），因為售巴拿馬碼頭事件而受到批評。中海油董事會秘書徐玉高指出，集團會每年去動態檢視美加業務及伙伴的關係，甚至對全球資產組合及回報去評估，不會纯因伙伴所在國家而不合作，地缘政治在這個層面非绝對考慮因素。而與舊有長和赫斯基合作，他謂後者已併入Cenovus，並以加拿大股東為主的公司，他們不清楚李嘉誠在Conovus的持股狀況。至於和Cenovus的合作，目前他未見受到干擾。兩者的合作，是正常有序地進行，並於南海進行在產油田開發及非在產項目勘探。
徐玉高續稱，在考慮合作伙伴時，他們還會考慮安全因素、信用風險，和其他業務的協同作用。雖然他們有留意長和賣港口的消息，但是不會因此作出評論。地緣政治問題較緊張時，他不諱言，對每個企業塊有較大挑戰，中海油繼續著重口碑，並加強內部建設，及在貿易條件或條款上，整體因應外部變化而跟進，藉此保證業務平穩。至於圭亞那針對雪佛龍收購赫斯在該國近海項目，請求仲裁一案，他謂3名仲裁員已經到位並組成仲裁庭，料今年5月份舉行第一場會議，並對結果有信心。
集團董事長汪東進則稱，集團目前未有將出售美國陸上資產提到議事日程上，並強調集團的部局，不會限於一地開採，而是要優化全球組合，去提升價值。
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