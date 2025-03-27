徐玉高續稱，在考慮合作伙伴時，他們還會考慮安全因素、信用風險，和其他業務的協同作用。雖然他們有留意長和賣港口的消息，但是不會因此作出評論。地緣政治問題較緊張時，他不諱言，對每個企業塊有較大挑戰，中海油繼續著重口碑，並加強內部建設，及在貿易條件或條款上，整體因應外部變化而跟進，藉此保證業務平穩。至於圭亞那針對雪佛龍收購赫斯在該國近海項目，請求仲裁一案，他謂3名仲裁員已經到位並組成仲裁庭，料今年5月份舉行第一場會議，並對結果有信心。

集團董事長汪東進則稱，集團目前未有將出售美國陸上資產提到議事日程上，並強調集團的部局，不會限於一地開採，而是要優化全球組合，去提升價值。

其他報道

郵儲行去年賺865億人幣 淨息差收窄至1.85%

中通服：去年下半年盈利跌因稅務優惠減 對今年有信心

圓通國際快遞去年轉蝕4077萬 不派息

硬蛋創新：分拆A股上市建議獲受理

國泰夏季高峰每周將營運近300對內地航班

中芯國際去年盈利跌45% 續不派息

法院再度押後黃栢鳴內幕交易聆訊

法院再度押後黃栢鳴內幕交易聆訊

王維基：「扮平」無用遲早被消費者揭穿 京東規模不如淘寶及拼多多

京東APP在香港App Store下載量升至榜首 推大家電免費安裝服務

港澳辦副主任祁斌指港府已設專項小組推金融發展藍圖

蔚來據報擬折讓9.5%配股 集資約35億元

新世界據報以Victoria Dockside作抵押 尋求156億元貸款

香格里拉去年純利跌12% 末期息10仙 香港酒店入住率回升至80%

中交建全年純利跌3.6% 末期息0.16161元人幣

恒大減持恒汽

胡潤百富榜｜馬斯克再登世界首富 DeepSeek梁文鋒首上榜 胡潤透露心水5名中國首富大熱

HKTVmall母企香港科技探索去年虧損擴大至6670萬 派特別息38仙

全日沽空金額增1% 盈富沽空減21%

中海油去年多賺11%息持平66仙 料未來3年股息率不低於45%

恒指收市升95點 科指升0.2% 成交、北水增 北水流入則減50%

回應政府有否就港口交易接觸長和 李家超：上次已說過這件事

中銀香港績後獲摩通及匯豐上調目標價