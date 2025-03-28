moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升195點 夜期高水197點 工農建三行、中石油、石藥等業績

美股向下，港股ADR升195點或0.83%，報23773點，即月恒指夜期升158點，報23776點，夜期高水197點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.37%，折合報517.04元；阿里巴巴（9988）升2.56%，折合報131.83元；美團（3690）升3.27%，折合報164.5元；匯控（0005）跌0.01%，折合報90.73元；建行（0939）跌0.93%，折合報6.75元。

道期現跌0.811%；標期現跌0.78%；納期現跌1.15%。日本東證指數現跌1.54%；韓國KOSPI指數現跌1.5%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.09%。

VIX指數隔晚升1.96%或0.36點，報18.69點。

紐油現跌0.04%或0.03美元，報69.89美元；布油現升0.32%或0.23美元，報74.03美元；金價現升0.15%或4.62美元，報3061.91美元；LME 銅期貨隔晚跌0.81%或80.5美元，報9846.5美元。比特幣現跌0.34%或301.22美元，報87007.92美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0058厘，報4.3537厘。

今日焦點股份可留意：

507間公司最快今日公布業績，其中包括，農行（1288）、建行（0939）、中信（0267）、石藥（1093）、工行（1398）、龍湖（0960）、中石油（0857）、茶百道（2555）、東航（0670）、碧桂園（2007）、中國中免（1880）、古茗（1364）、美的集團（0300）、順豐控股（6936）、世茂集團（0813）

蔚來（9866）擬配股集資，據報折讓9.5%，集資約35億元。

中海油（0883）去年多賺11%息持平66仙，料未來3年股息率不低於45%。中海油不評論長和售碼頭，與Cenovus合作未見受干擾。

郵儲行（1658）去年賺865億人幣，淨息差收窄至1.85%。

中通服（0552）：去年下半年盈利跌因稅務優惠減，對今年有信心。

圓通國際快遞（6123）去年轉蝕4077萬，不派息。

硬蛋創新（0400）：分拆A股上市建議獲受理。

國泰（0293）夏季高峰每周將營運近300對內地航班 。

中芯國際（0981）去年盈利跌45%，續不派息。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）去年虧損擴大至6670萬，派特別息38仙。王維基：「扮平」無用遲早被消費者揭穿 京東規模不如淘寶及拼多多。

京東（9618）APP在香港App Store下載量升至榜首，推大家電免費安裝服務。

新世界（0017）據報以Victoria Dockside作抵押，尋求156億元貸款。

香格里拉（0069）去年純利跌12%，末期息10仙，香港酒店入住率回升至80%。

中交建（1800）全年純利跌3.6%，末期息0.16161元人幣。

恒大減持恒汽（0708）

 

其他報道

美股連跌兩日 道指跌155點 10年期債息創1個月高 金龍指數連升兩日

北水增持小米 減持中電信