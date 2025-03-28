個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.37%，折合報517.04元；阿里巴巴（9988）升2.56%，折合報131.83元；美團（3690）升3.27%，折合報164.5元；匯控（0005）跌0.01%，折合報90.73元；建行（0939）跌0.93%，折合報6.75元。

道期現跌0.811%；標期現跌0.78%；納期現跌1.15%。日本東證指數現跌1.54%；韓國KOSPI指數現跌1.5%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.09%。

VIX指數隔晚升1.96%或0.36點，報18.69點。

紐油現跌0.04%或0.03美元，報69.89美元；布油現升0.32%或0.23美元，報74.03美元；金價現升0.15%或4.62美元，報3061.91美元；LME 銅期貨隔晚跌0.81%或80.5美元，報9846.5美元。比特幣現跌0.34%或301.22美元，報87007.92美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0058厘，報4.3537厘。

今日焦點股份可留意：

507間公司最快今日公布業績，其中包括，農行（1288）、建行（0939）、中信（0267）、石藥（1093）、工行（1398）、龍湖（0960）、中石油（0857）、茶百道（2555）、東航（0670）、碧桂園（2007）、中國中免（1880）、古茗（1364）、美的集團（0300）、順豐控股（6936）、世茂集團（0813）。

蔚來（9866）擬配股集資，據報折讓9.5%，集資約35億元。

中海油（0883）去年多賺11%息持平66仙，料未來3年股息率不低於45%。中海油不評論長和售碼頭，與Cenovus合作未見受干擾。

郵儲行（1658）去年賺865億人幣，淨息差收窄至1.85%。

中通服（0552）：去年下半年盈利跌因稅務優惠減，對今年有信心。

圓通國際快遞（6123）去年轉蝕4077萬，不派息。

硬蛋創新（0400）：分拆A股上市建議獲受理。

國泰（0293）夏季高峰每周將營運近300對內地航班 。

中芯國際（0981）去年盈利跌45%，續不派息。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）去年虧損擴大至6670萬，派特別息38仙。王維基：「扮平」無用遲早被消費者揭穿 京東規模不如淘寶及拼多多。

京東（9618）APP在香港App Store下載量升至榜首，推大家電免費安裝服務。

新世界（0017）據報以Victoria Dockside作抵押，尋求156億元貸款。

香格里拉（0069）去年純利跌12%，末期息10仙，香港酒店入住率回升至80%。

中交建（1800）全年純利跌3.6%，末期息0.16161元人幣。

恒大減持恒汽（0708）。

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