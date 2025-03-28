恒指今早高開94點或0.4%，報23672點，大市成交金額25億元；國指今早高開31點或0.37%，報8709點。恒生科技指數開市報5605點，升0.29%。上升股份比例為12.23%，下跌為4.83%，無升跌為82.93%。