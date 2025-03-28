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恒指高開94點 科指升0.2% 李寧升3.5% 京東升2% 蔚來跌4%

恒指今早高開94點或0.4%，報23672點，大市成交金額25億元；國指今早高開31點或0.37%，報8709點。恒生科技指數開市報5605點，升0.29%。上升股份比例為12.23%，下跌為4.83%，無升跌為82.93%。

藍籌62隻升，16隻下跌，5隻無升跌。李寧（2331）升3.51%，報17.7元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌2.28%，報49.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股21隻升，8隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報168元，升2.07%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報31.2元，跌4.15%。

恒指續低於20天線(23814.18點)。科指續低於10天線(5751.72點)。

507間公司最快今日公布業績，部分績前表現如下，農行（1288）開市報4.75元，跌0.63%。

建行（0939）開市報6.8元，升0.74%。

中信（0267）開市報9.59元，跌0.1%。

石藥（1093）開市報4.96元，升0.81%。

工行（1398）開市報5.59元，升0.9%。

龍湖（0960）開市報10.32元，升0.39%。

中石油（0857）開市報6.32元，升0.48%。

茶百道（2555）開市報9.26元，升1.2%。

東航（0670）無成交，報2.72元。

碧桂園（2007）開市報0.47元，升1.08%。

中國中免（1880）開市報50.6元，升0.6%。

古茗（1364）開市報17.06元，無升跌。

美的集團（0300）開市報77.8元，升0.39%。

順豐控股（6936）開市報37.6元，無升跌。

世茂集團（0813）無成交，報0.92元。

蔚來（9866）擬配股集資，據報折讓9.5%，集資約35億元。開市報31.2元，跌4.15%。

中海油（0883）去年多賺11%息持平66仙，料未來3年股息率不低於45%。中海油不評論長和售碼頭，與Cenovus合作未見受干擾。開市報18.3元，跌2.03%。

長和（0001）開市報45.9元，升0.44%。

郵儲行（1658）去年賺865億人幣，淨息差收窄至1.85%。開市報5.07元，跌0.39%。

中通服（0552）：去年下半年盈利跌因稅務優惠減，對今年有信心。開市報4.5元，升0.45%。

圓通國際快遞（6123）去年轉蝕4077萬，不派息。無成交，報1.14元。

硬蛋創新（0400）：分拆A股上市建議獲受理。無成交，報1.4元。

國泰（0293）夏季高峰每周將營運近300對內地航班 。開市報10.54元，升0.19%。

中芯國際（0981）去年盈利跌45%，續不派息。開市報49.2元，跌2.28%。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）去年虧損擴大至6670萬，派特別息38仙。王維基：「扮平」無用遲早被消費者揭穿 京東規模不如淘寶及拼多多。開市報1.59元，升14.39%。

京東（9618）APP在香港App Store下載量升至榜首，推大家電免費安裝服務。開市報168元，升2.07%。

新世界（0017）據報以Victoria Dockside作抵押，尋求156億元貸款。無成交，報5.26元。

香格里拉（0069）去年純利跌12%，末期息10仙，香港酒店入住率回升至80%。無成交，報4.71元。

中交建（1800）全年純利跌3.6%，末期息0.16161元人幣。開市報5.04元，無升跌。

恒大減持恒汽（0708）。開市報0.148元，升0.68%。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見118.7元，開市報118.7元，升3.85%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見14.98元，開市報14.98元，升1.49%；深圳國際（0152）創52周高，見8.02元，開市報8.02元，升0.38%；億勝生物科技（1061）創52周高，見3.7元，開市報3.7元，升5.71%；勵時集團（1327）無成交，報0.152元；三生製藥（1530）創52周高，見12.4元，開市報12.4元，升3.33%；華領醫藥－Ｂ（2552）創52周高，見2.67元，開市報2.67元，升3.49%。

破底股方面

創上市新低，易站綠色科技（8475）低見0.171元，開市報0.171元，跌7.57%。

異動股

上升異動股，包括，南戈壁（1878）開市報3.41元，升14.81%；香港科技探索（1137）開市報1.59元，升14.39%；中民控股（0681）開市報0.024元，升14.29%；新時代集團控股（0166）開市報0.06元，升13.21%；同道獵聘（6100）開市報5.94元，升12.08%；佳兆業健康（0876）開市報0.03元，升11.11%；國瑞健康（2329）開市報0.034元，升9.68%；珠江鋼管（1938）開市報0.207元，升9.52%；魯大師（3601）開市報0.88元，升8.64%。

下跌異動股，包括，森松國際（2155）開市報6.54元，跌13.49%；毛戈平（1318）開市報101.3元，跌11.06%；宏強控股（8262）開市報0.066元，跌10.81%；正乾金融控股（1152）開市報0.07元，跌10.26%；正道集團（1188）開市報0.012元，跌7.69%；聯康生物科技集團（0690）開市報0.073元，跌7.59%；易站綠色科技（8475）創上市新低，見0.171元，開市報0.171元，跌7.57%；天能動力（0819）開市報7.34元，跌7.09%；眾安集團（0672）開市報0.161元，跌6.94%；中國光大控股（0165）開市報4.71元，跌6.73%；衛龍美味（9985）開市報13.04元，跌5.78%。

 

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