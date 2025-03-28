資金將用於大幅減少育碧的合併淨債務狀況，增強其資產負債表，加速集團轉型，並維持部分特許經營權的增長。

Ubisoft表示，Ubisoft將授予新子公司一項全球性的、獨家的、不可撤銷的、永久的許可，該許可涉及Ubisoft擁有或可授權的「Tom Clancy’s Rainbow Six」、「Assassin’s Creed」及「Far Cry」相關的知識產權和類似專有權利，並換取特許權使用費。

Ubisoft首席財務官Frederick Duguet表示，該公司收到了發出無約束力要約的「多份意向」。Duguet稱，新實體的估值是一個「競爭程序」的結果。

根據內媒報道，騰訊總裁劉熾平表示，很高興通過這項投資擴展與育碧的長期合作夥伴關係，反映了騰訊對育碧創意願景和卓越人才的持續信心，他們將繼續推動行業持續成功。公司看到了有關IP系列發展為長期常青遊戲平台並為玩家創造引人入勝的新體驗的巨大潛力。

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