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大公報：「與國家同舟共濟，企業家才受尊重」

大公報今日再於港聞正文評論長和（0001），續質疑「在商言商」，引述不具名市民稱「與國家同舟共濟，企業家才受尊重」，但今日未見就長和賣港口一事，發布相關「來論」及大公評論。

該港聞正文稱，長江和記公司計劃出售巴拿馬運河港口等資產，引發社會輿論強烈質疑，連日來不但在政商界掀起討論和思考，愈來愈多市民了解事件後都表示，維護國家安全和利益，人人有責，企業行為也不例外。市民說，當前所有人都感受到世界正發生巨大變化，在大風大浪中，與國家同舟共濟，企業家才受人尊重。

該港聞正文稱，「聽聞長和要把碼頭這樣重要的戰略資產賣給美國，我感到十分震驚！」黑暴期間，曾因為公開支持警察、被暴徒揚言要「裝修」的銀龍咖啡茶座老闆李凱駱說，社會安定才能好好做生意，黑暴讓她意識到外國勢力為了打壓中國發展不會放過任何機會。對小市民而言，巴拿馬運河或許過於遙遠，但近年中美關係緊張，若交易最終達成，這些碼頭或成為美國阻撓中國發展的武器，也可能對香港的經濟產生負面影響。商人追求利潤無可厚非，但要與國家同舟共濟，才受人尊重。

 

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