獅騰控股（2562）公布，與Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited（「香港電訊」）推出「ShopHK」，為 香港電訊的企業客戶提供無縫跨境電子商務解決方案。ShopHK由Synagie(由獅騰控股擁有的專屬電子商務平台，且已被超過600個全球品牌採用)提供技術支援，旨在協助香港中小型企業和大型企業高效拓展東南亞快速增長的電子商務市場，提升區域競爭力。
ShopHK提供一套全面的數據驅動跨境電子商務解決方案，整合簡化物流、本地化營銷策略、高階數據分析和AI應用，旨在幫助品牌及香港中小企業滿足東南亞消費者的多元消費需求，開拓區內的新市場。
獅騰控股曾升最多14.67%，是3月13日後最大升幅，當日升幅為19.36%。高見21.1元，是3月24日23.2元後最高。現報19.9元，升8.15%。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月25日。成交金額增135.51%，至7731.2萬元，是3月14日後最多，當日達8893.6萬元。
香港電訊－ＳＳ（6823）曾升最多0.78%，現報10.28元，升0.59%。
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