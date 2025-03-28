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獅騰控股曾升最多14.67%，是3月13日後最大升幅，當日升幅為19.36%。高見21.1元，是3月24日23.2元後最高。現報19.9元，升8.15%。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月25日。成交金額增135.51%，至7731.2萬元，是3月14日後最多，當日達8893.6萬元。

香港電訊－ＳＳ（6823）曾升最多0.78%，現報10.28元，升0.59%。

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