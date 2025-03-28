李寧（2331）公布，全年少賺5.5%，至30.1億元人民幣(下同)，低過市場預期的31億元。派末期息20.73分。期內收入增3.9%，至286.8億元，多過市場預期的281.4億元。
鞋類收入143.0億元，按年增6.8%，市場預期為140.2億元；服裝收入120.5億元，按年減2.9%，市場預期為120.9億元。營業利潤36.8億元，按年增3.3%，市場預期為35.2億元。毛利率49.4%，上年同期48.4%，市場預期為49%。息稅折舊及攤銷前利潤63.8億元，按年增3.6%，市場預期為54億元。
李寧曾升最多6.67%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為7.08%。高見18.24元，是3月20日18.92元後最高。現報17.56元，升2.69%。成交金額增128.72%，至7.06億元，是3月21日後最多，當日達7.36億元。
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