港元現報7.7767元貶值11點子，曾貶值最多15點子，報7.7771元，亦曾升值最多2點子，報7.7754元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR升32.08點子至3.04119%，是3月12日後最高；1星期HIBOR跌5.65點子至3.48048%，是3月25日後最低；2星期HIBOR跌2.92點子至3.57083%，是3月18日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至3.88315%，是3月18日後最低；6個月期HIBOR跌0.14點子至3.98387%，是3月20日後最低；12個月期HIBOR跌0.41點子至4.05446%，是3月17日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增14.77億元，至總數19730.99億元，是3月21日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增12.4億元，至總數6047.45億元，是3月24日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.04億元，至總數132.32億元，是2024年11月26日後最低。收市總結餘為446.21億元，較再上一日減9.19億元，總結餘是3月25日後最低。未償還外匯基金票據及債券較上一日增2.41億元，至總數13105.01億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減2.83億元，至總數12014.72億元，是3月25日後最低。

總結餘變動原因

上日退還貼現窗拆出資金9.19億元。

美匯美息

美元指數現報104.27貶值0.065點或0.06%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32719%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.5272%，連續3日擴闊，利差是2025年3月18日後最闊，當日差距為-0.5362%。

對上一次連續3日擴闊，是2025年3月14日，當日利差報-0.565%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor普遍向下。短線拆息方面，隔夜Shibor跌1點子至1.728%，是3月4日後最低；1星期Shibor跌6.8點子至1.936%，是3月26日後最低；2星期Shibor升2.4點子至2.122%，是3月26日後最高；1個月期Shibor跌0.6點子至1.939%，是3月10日後最低。

中長線拆息方面，6個月期Shibor跌0.4點子至1.928%，是2月27日後最低；6個月期Shibor跌0.4點子至1.928%，是2月27日後最低；1年期Shibor跌0.3點子至1.933%，是2月27日後最低。

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