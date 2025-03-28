根據昨日的股權披露顯示，徐立於3月27日增持商湯500萬股，均價1.49元，持股量由1.55%升至1.57%。昨日的股權披露，未有顯示徐冰增持商湯。

公關稿指，根據股權披露及知情人士透露，商湯獲董事長兼CEO徐立、聯合創始人和執行董事徐冰以每股均價1.49元共增持1000萬股，涉資約1490萬元；消息人士表示，此舉顯示管理層對商湯前景充滿信心，徐冰增持顯示管理層團結一致。

商湯現報1.48元，跌0.67%。商湯昨日曾跌最多8.81%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為8.99%，昨曾低見1.45元，是1月24日1.43元後最低，昨收市跌6.2%。

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