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曾傳辭任的徐冰 據報增持商湯 顯示管理層團結一致

近日內媒傳出，商湯（0020）聯合創始人徐冰將辭任，商湯23日於微信澄清，未收到任何執行董事的辭呈。今日則透過公關稿稱，徐冰增持商湯，及稱徐冰增持顯示管理層團結一致。

根據昨日的股權披露顯示，徐立於3月27日增持商湯500萬股，均價1.49元，持股量由1.55%升至1.57%。昨日的股權披露，未有顯示徐冰增持商湯。

公關稿指，根據股權披露及知情人士透露，商湯獲董事長兼CEO徐立、聯合創始人和執行董事徐冰以每股均價1.49元共增持1000萬股，涉資約1490萬元；消息人士表示，此舉顯示管理層對商湯前景充滿信心，徐冰增持顯示管理層團結一致。

商湯現報1.48元，跌0.67%。商湯昨日曾跌最多8.81%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為8.99%，昨曾低見1.45元，是1月24日1.43元後最低，昨收市跌6.2%。

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