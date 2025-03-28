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恒指半日跌210點 科指跌1.6%見3周低 海爾智家、蔚來跌7%

關稅問題拖累美股下跌、金價創新高，亞股下跌。日本首相石破茂表示，汽車關稅對日本經濟的衝擊「非常大」，日股跌近2%，跑輸亞股。恒指、國指創兩周低，科指創三周低。

恒指今早高開94點，高位升196點，低位跌258點，高低波幅455點。上升股份比例為18.2%，下跌為40.14%，無升跌為41.65%。

恒指半日跌210點或0.89%，報23368點，大市成交金額1317億元；國指跌95點或1.1%，報8581點。恒生科技指數收報5495點，跌1.68%。

藍籌股成交金額538.32億元，佔大市成交40.87%；科指成份股成交金額365.5億元，佔大市成交27.75%；國指成份股成交金額483.51億元，佔大市成交36.71%。

24隻雙櫃台股，總成交0.45億元人民幣，相當於約0.49億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少16.85%，至163.86億元，佔大市成交12.44%。牛熊證成交金額83.19億元，減少24.44%；窩輪成交金額80.67億元，減少7.25%。

藍籌18隻升，64隻下跌，1隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.97%，收報23.25元，是升幅最大的藍籌，海爾智家（6690）跌7.12%，收報24.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報20.4元，升2.31%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報30元，跌7.83%。

恒指續低於20天線(23798.94點)。科指續低於20天線(5783.47點)，下試50天線(5395.43點)。

北水南下合計淨流入46.06億元，較上日增加11.18%，連續第6日流入，累計流入358.11億元，對上一次連續6日淨流入是2月28日。北水本月累計流入1537.32億元，按月減少0.62%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）553.43億元，較上日減46.74%，佔香港市場成交額由上日的21.68%減至21%。

個股表現

曾傳辭任的徐冰 據報增持商湯（0020） 顯示管理層團結一致。收報1.49元，無升跌。

李寧（2331）全年少賺5% 遜預期 末期息20.73分。大摩：「增持」李寧 市場料正面解讀業績。收報17.58元，升2.81%。

再鼎醫藥（9688）全年少賺23% 不派息 股價曾升。創52周高，見32.5元，收報31元，升11.71%。

蔚來（9866）股價一度瀉逾8% 擬折讓逾9%配股。收報30元，跌7.83%。

獅騰控股（9688）與香港電訊推「ShopHK」跨境電商解決方案。創52周高，見32.5元，收報31元，升11.71%。

香港電訊（6823）收報10.22元，無升跌。

大公報：「與國家同舟共濟，企業家才受尊重」。長和（0001）收報44.95元，跌1.64%。

金價創紀錄新高 高見3072美元。

黃金股

紫金礦業（2899）收報17.78元，跌0.22%。

招金礦業（1818）收報15.16元，升1.07%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2207元，收報2206元，升1.29%。

騰訊（0700）11億歐元 入股Ubisoft新子公司25%。收報508元，跌0.2%。

507間公司最快今日公布業績，部分績前表現如下，農行（1288）收報4.7元，跌1.67%。

建行（0939）收報6.72元，跌0.44%。

中信（0267）收報9.5元，跌1.04%。

石藥（1093）收報5.05元，升2.64%。

工行（1398）收報5.49元，跌0.9%。

龍湖（0960）收報10.18元，跌0.97%。

中石油（0857）收報6.14元，跌2.38%。

茶百道（2555）收報8.94元，跌2.3%。

東航（0670）收報2.62元，跌3.68%。

碧桂園（2007）收報0.47元，升1.08%。

中國中免（1880）收報49.75元，跌1.09%。

古茗（1364）收報17元，跌0.35%。

美的集團（0300）收報76.95元，跌0.71%。

順豐控股（6936）收報37.05元，跌1.46%。

世茂集團（0813）收報0.91元，跌1.09%。

蔚來（9866）擬配股集資，據報折讓9.5%，集資約35億元。收報30元，跌7.83%。

中海油（0883）去年多賺11%息持平66仙，料未來3年股息率不低於45%。中海油不評論長和售碼頭，與Cenovus合作未見受干擾。收報18.38元，跌1.61%。

長和（0001）收報44.95元，跌1.64%。

郵儲行（1658）去年賺865億人幣，淨息差收窄至1.85%。收報4.88元，跌4.13%。

中通服（0552）：去年下半年盈利跌因稅務優惠減，對今年有信心。收報4.38元，跌2.23%。

圓通國際快遞（6123）去年轉蝕4077萬，不派息。收報1.12元，跌1.75%。

硬蛋創新（0400）：分拆A股上市建議獲受理。收報1.4元，無升跌。

國泰（0293）夏季高峰每周將營運近300對內地航班 。收報10.42元，跌0.95%。

中芯國際（0981）去年盈利跌45%，續不派息。收報48.65元，跌3.38%。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）去年虧損擴大至6670萬，派特別息38仙。王維基：「扮平」無用遲早被消費者揭穿 京東規模不如淘寶及拼多多。收報1.46元，升5.04%。

京東（9618）APP在香港App Store下載量升至榜首，推大家電免費安裝服務。收報164元，跌0.36%。

新世界（0017）據報以Victoria Dockside作抵押，尋求156億元貸款。收報5.14元，跌2.28%。

香格里拉（0069）去年純利跌12%，末期息10仙，香港酒店入住率回升至80%。收報4.7元，跌0.21%。

移卡科技（9923）去年純利大升609.1%，不派息。收報8.4元，升5.26%。

中交建（1800）全年純利跌3.6%，末期息0.16161元人幣。收報4.93元，跌2.18%。

恒大減持恒汽（0708）。收報0.198元，升34.69%。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.4元，收報1.36元，升2.26%；達勢股份（1405）創上市新高，見125.2元，收報107.7元，跌5.77%；盛業（6069）創上市新高，見14.44元，收報14元，升0.14%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見290.4元，收報279.8元，跌2.85%；布魯可（0325）創上市新高，見154.1元，收報142元，跌0.35%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2207元，收報2206元，升1.29%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9152.4元，收報9152.4元，升0.05%；價值黃金（3081）創上市新高，見72.5元，收報72.4元，升1.6%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1092.5元，收報1092.3元，跌0%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.29元，收報9.29元，升1.31%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見284元，收報284元，升1.72%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見15.15元，收報15.15元，升2.64%；新鴻基公司（0086）創52周高，見3.19元，收報3.13元，跌0.95%；深圳國際（0152）創52周高，見8.02元，收報7.8元，跌2.38%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.37元，收報9.17元，跌0.86%；龍記集團（0255）創52周高，見1.55元，收報1.52元，跌1.94%；大新金融（0440）創52周高，見35元，收報34.65元，升1.46%；遠大醫藥（0512）創52周高，見6.46元，收報6.15元，升0.33%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.89元，收報4.84元，升0.41%；貿易通（0536）創52周高，見0.99元，收報0.98元，升1.03%；大昌微綫集團（0567）創52周高，見0.122元，收報0.122元，升8.93%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見16.32元，收報16.06元，升0.12%；翰森製藥（3692）創52周高，見23.35元，收報23.25元，升4.97%。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，亞洲果業（0073）低見1.88元，收報1.88元，跌2.08%；世紀城市國際（0355）低見0.086元，收報0.086元，跌10.42%；德泰新能源集團（0559）低見0.123元，收報0.123元，跌12.14%；百利保控股（0617）低見0.425元，收報0.45元，跌5.26%；卓悅控股（0653）低見0.115元，收報0.116元，跌1.69%；中國鑄晨８１（0810）低見0.153元，收報0.157元，跌1.88%；創夢天地（1119）低見0.89元，收報1.01元，升3.06%；富臨集團控股（1443）低見0.1元，收報0.1元，跌0.99%；京基金融國際（1468）低見0.189元，收報0.192元，跌5.88%；齊屹科技（1739）低見0.19元，收報0.19元，跌7.77%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，REGAL INT'L（0078）低見1.66元，收報1.68元，跌4.55%；中國長遠（0110）低見0.09元，收報0.09元，跌47.67%；銀建國際（0171）低見0.076元，收報0.078元，無升跌；開達集團（0180）低見0.225元，收報0.225元，跌8.16%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.455元，收報0.46元，無升跌；中國科創產業投資（0339）低見0.135元，收報0.135元，跌8.16%；經濟日報集團（0423）低見0.72元，收報0.73元，跌1.35%；上實城市開發（0563）低見0.295元，收報0.295元，跌1.67%；長盈集團（控股）（0689）低見0.017元，收報0.017元，跌5.56%；利亞零售（0831）低見0.31元，收報0.31元，跌1.59%。

異動股

上升異動股，包括，光尚文化控股（8082）收報0.061元，升38.64%；佳兆業健康（0876）收報0.037元，升37.04%；恒大汽車（0708）收報0.198元，升34.69%；通達宏泰（2363）收報0.35元，升34.62%；ＴＯＭ集團（2383）收報0.67元，升34%；興業控股（0132）收報0.34元，升25.93%；萬咖壹聯（1762）創52周高，見0.56元，收報0.56元，升23.08%；中國煤層氣（8270）見52周低0.25元，收報0.3元，升20%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.145元，升19.83%。

下跌異動股，包括，中國長遠（0110）見52周低0.09元，收報0.09元，跌47.67%；三巽控股（6611）創上市新低，見0.045元，收報0.047元，跌33.8%；進業控股（8356）收報0.53元，跌29.33%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.102元，跌26.09%；中木國際（1822）收報0.153元，跌25.37%；永順控股香港（6812）收報0.142元，跌23.24%；雲康集團（2325）創上市新低，見2.1元，收報2.35元，跌21.67%；立橋證券控股（8350）收報0.148元，跌21.28%；泰和小貸（1915）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌19.35%；國微控股（2239）收報0.95元，跌18.8%。

 

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