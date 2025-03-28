文章日期：2025年3月28日 12:28
中升集團（0881）公布截至去年底止業績，股東應佔溢利32.12億元人民幣（下同），按年跌36%，每股基本盈利1.35元，末期息每股0.678港元，按年跌14.8%。
集團收入錄1681.24億元，按年跌6.2%，其中汽車銷售1407.43億元，按年跌8.7%；精品及售後服務錄273.81億元，按年升9.1%；其中售後服務（保養、保修及鈑噴）收入錄220億元，按年升9.6%。
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