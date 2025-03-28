英國金融時報引述消息報道，歐盟將根據《數字市場法》對蘋果和Meta處以最低限度罰款，以免與美國總統特朗普的緊張關係升級。報道引述消息指，蘋果預計將被罰款以及須修改其App Store規則；Meta也將被處以罰款以及須改變其「付費或同意」模式。