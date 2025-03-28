文章日期：2025年3月28日 14:41
英國金融時報引述消息報道，歐盟將根據《數字市場法》對蘋果和Meta處以最低限度罰款，以免與美國總統特朗普的緊張關係升級。報道引述消息指，蘋果預計將被罰款以及須修改其App Store規則；Meta也將被處以罰款以及須改變其「付費或同意」模式。
根據《數字市場法》，相關公司最高可面臨全球營業額10%的罰款。三名官員向金融時報透露，預計罰款金額將遠低於這一門檻。歐盟委員會對英國金融時報不予置評。
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