文章日期：2025年3月28日 14:46
彭博社引述消息報道，摩根士丹利計劃發行熊貓債，首期規模暫定為30億元人民幣，這是該行首次在中國境內發行以人民幣計價的債券品種籌集資金。
報道引述消息指，債券發行人實體為摩根士丹利私人有限公司(Morgan Stanley B.V.)，擔保人為摩根士丹利。發行期限分為5年及10年，兩期限之間可雙向回撥，該債券擬最早於4月發行。
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