內地強烈要為樓市止跌回穩，民企內房龍湖（0960）指出，從市場熱度保持下，預判樓市「下降空間非常有限」，雖然不同地區、板塊等仍現分化，亦依賴政策預期，尚有不確定性，但認為公司在銷售上還有很大機會，今年供貨料達900多億元人民幣（下同），當中預計新貨達600至700億元，並會持續提升產品力、營銷能力及服務能力等細節，持續加速去庫存，換來回款。
談及投資方面，集團管理層強調，會繼續將「穩健性」擺在首位，保證財務安全，「堅守債務不展期不逾期」等原則，維持財務紀律等，去年在全年拿下九幅地，主要在北京、上海、杭州等高能級城市及核心板塊，今年第一季再在上海、蘇州拿下兩幅土儲，會持續在無證長債安全下，擇機選擇新項目，彈性供貨。
至於債務安排方面，首席財務官趙軼指，去年集團有息負債較年初壓降163億元至1,763億元，當中83%為銀行借款，非常健康，平均融資成本降低至4%，平均合同借貸年期拉長至10.27年。而且公司亦有做經營性物業貸，去年新增300億元，規模已升至800億元。
同時，集團總借貸約86.4%以人民幣計值，另外13.6%以外幣計值。為規避匯兌風險， 集團外幣借款保持較低佔比並輔全部匯率掉期。他指，今年首季到期的國內信用債已全部付償還，另外今年內三筆到期的公開債務，當中年底到期的85億元銀團將在三季度逐月償還﹔另外35億元中債增亦會提前以經營性物業貸進行置換，最終料今年底經營性物業貸規模升至1000億元。至於2027年後到期13億元美元債券，集團表示會關注市場價格，擇機回購。
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