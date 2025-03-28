談及投資方面，集團管理層強調，會繼續將「穩健性」擺在首位，保證財務安全，「堅守債務不展期不逾期」等原則，維持財務紀律等，去年在全年拿下九幅地，主要在北京、上海、杭州等高能級城市及核心板塊，今年第一季再在上海、蘇州拿下兩幅土儲，會持續在無證長債安全下，擇機選擇新項目，彈性供貨。

至於債務安排方面，首席財務官趙軼指，去年集團有息負債較年初壓降163億元至1,763億元，當中83%為銀行借款，非常健康，平均融資成本降低至4%，平均合同借貸年期拉長至10.27年。而且公司亦有做經營性物業貸，去年新增300億元，規模已升至800億元。

同時，集團總借貸約86.4%以人民幣計值，另外13.6%以外幣計值。為規避匯兌風險， 集團外幣借款保持較低佔比並輔全部匯率掉期。他指，今年首季到期的國內信用債已全部付償還，另外今年內三筆到期的公開債務，當中年底到期的85億元銀團將在三季度逐月償還﹔另外35億元中債增亦會提前以經營性物業貸進行置換，最終料今年底經營性物業貸規模升至1000億元。至於2027年後到期13億元美元債券，集團表示會關注市場價格，擇機回購。

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