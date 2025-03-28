彭博社報道，野村報告稱，美國4月2日將宣布對等關稅，不太可能對中國產生重大影響。野村指，中國對美國進口商品的平均關稅稅率約為22%，而美國對中國商品平均稅率則約在33%，即使考慮了增值稅稅率的差異，也會被相應關稅稅率的差異抵消。如果特朗普將最近加徵的額外20%關稅另行對待，就會是另一種情况。