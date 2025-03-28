文章日期：2025年3月28日 16:13
緬甸中部今午（28日）發生強烈地震，中國地震台網測定震級為黎克特制7.9級。鄰近的泰國曼谷翟度翟（Chatuchak）有一座在建商廈倒塌。泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）宣布，曼谷進入緊急狀態。泰國證券交易所宣布股市停市。
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