大市全日成交減少4%，至2296億元，見兩日最少，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）980.59億元，較上日減5.63%，佔香港市場成交額由上日減至21.35%。北水南下合計淨流入82.42億元，較上日增加98.96%。本月累計流入1573.68億元，按月增加3%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高。

港股連跌3周，見5個月最長連跌。本周恒指跌1.1%、科指跌2.3%，而國指跌1.5%，跌幅見1個月最大。

恒指今早高開94點，高位升196點，低位跌324點，高低波幅521點，是3月21日後收市新高，當日報652.94點。上升股份比例為27.45%，下跌為40.7%，無升跌為31.83%。

恒指收市跌152點或0.65%，報23426點，大市成交金額2296億元，較上日減少4.18%，是3月26日後收市新低；國指跌71點或0.82%，報8606點。恒生科技指數收報5506點，跌1.48%。

藍籌股成交金額1025.79億元，佔大市成交44.67%；科指成份股成交金額674.83億元，佔大市成交29.39%；國指成份股成交金額910.97億元，佔大市成交39.67%。

24隻雙櫃台股，總成交0.69億元人民幣，相當於約0.74億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.09%，至190.98億元，佔大市成交8.31%。牛熊證成交金額100.58億元，減少8.65%；窩輪成交金額90.4億元，增加3.93%。

藍籌28隻升，55隻下跌，0隻無升跌。翰森製藥（3692）升6.55%，收報23.6元，是升幅最大的藍籌，海爾智家（6690）跌7.49%，收報24.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報20.5元，升2.81%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報24.7元，跌7.49%。

恒指受制於20天線(23801.87點)。科指續低於10天線(5741.83點)，下試50天線(5395.65點)。

北水南下合計淨流入82.42億元，較上日增加98.96%，淨流入金額是2025年3月26日83.67億元後最多。北水連續第6日流入，累計流入394.47億元，對上一次連續6日淨流入是2月28日。北水本月累計流入1573.68億元，按月增加3%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第21個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）980.59億元，較上日減5.63%，佔香港市場成交額由上日的21.68%減至21.35%。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.38%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。低見23254.3點，是3月13日23198.73點後最低。收市報23426.6點，是3月25日後收市新低，當日報23344.25點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.4%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為4.09%。低見5455.21點，是3月4日5358.76點後最低。收市報5506.47點，是2月20日後收市新低，當日報5500.02點。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.62%，是3月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.78%。低見8536.92點，是3月13日8530.79點後最低。收市報8606.51點，是3月4日後收市新低，當日報8367.47點。第1日陰燭。

一周表現

恒指本周累跌1.11%或263點，跌幅是3月21日後最大，當時收市跌幅為1.13%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是2024年10月25日；本周表現最佳的是翰森製藥（3692），累升17.41%，其次為華潤萬象生活（1209）及新奧（2688），分別升9.35%及7.99%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌13.89%，其次為比亞迪電子（0285）及新東方（9901），分別跌12.06%及7.98%。

國指本周累跌1.55%或135點，跌幅是2月28日後最大，當時收市跌幅為2.88%；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是2024年10月25日；本周表現最佳的是新奧能源（2688），累升7.99%，其次為申洲國際（2313）及海底撈（6862），分別升5.54%及4.52%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌13.89%，其次為新東方（9901）及小鵬（9868），分別跌7.98%及7.49%。

科指本周累跌2.36%或133點，跌幅是3月21日後最大，當時收市跌幅為4.1%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是2024年10月25日；本周表現最佳的是同程旅行（0780），累升7.22%，其次為網易（9999）及中芯國際（0981），分別升3.75%及2.24%。而表現最差的是蔚來（9866），累跌15.74%，其次為舜宇（2382）及比亞迪電子（0285），分別跌13.89%及12.06%。

午後消息股表現

龍湖（0960）全年少賺19% 核心盈利遜預期 派末期息0.1元。龍湖料樓市下跌空間非常有限 今年待售貨值達900億人幣。收報10.34元，升0.58%。

中信股份（0960）去年多賺1.1% 末期息0.36元人幣。收報10.34元，升0.58%。

聯想控股（3396）去年轉賺1.33億人幣 不派息。收報9.25元，跌0.11%。

中升（0881）集團去年少賺36% 末期息0.678元。收報14.26元，升1.28%。

四環醫藥（0460）去年虧損擴大至2.17億人幣 不派息。收報0.6元，無升跌。

石四藥集團（2005）去年少賺27% 末期息9.5仙少半成。收報3.16元，跌8.41%。

石藥集團（1093）去年盈利跌26% 末期息少29%每股派0.1元。收報5.06元，升2.85%。

今早及隔晚消息股表現

曾傳辭任的徐冰 據報增持商湯（0020） 顯示管理層團結一致。收報1.5元，升0.67%。

李寧（2331）全年少賺5% 遜預期 末期息20.73分。大摩：「增持」李寧 市場料正面解讀業績。李寧：中高端品牌銷售受壓 惟不會調低價格。財經花生|香港記者業績會無提問機會會後窮追 李寧寶刀未老快步離開收報17.16元，升0.35%。

再鼎醫藥（9688）全年少賺23% 不派息 股價曾升。創52周高，見32.5元，收報30.85元，升11.17%。

蔚來（9866）股價一度瀉逾8% 擬折讓逾9%配股。收報30.25元，跌7.07%。

獅騰控股（9688）與香港電訊推「ShopHK」跨境電商解決方案。創52周高，見32.5元，收報30.85元，升11.17%。

香港電訊（6823）收報10.3元，升0.78%。

大公報：「與國家同舟共濟，企業家才受尊重」。長和（0001）收報45.15元，跌1.2%。

金價創紀錄新高 高見3072美元。

黃金股

紫金礦業（2899）收報18.04元，升1.23%。

招金礦業（1818）收報15.36元，升2.4%。

SPDR金ETF（2840）創上市新高，見2214元，收報2209元，升1.42%。

騰訊（0700）11億歐元 入股Ubisoft新子公司25%。收報509.5元，升0.1%。

507間公司最快今日公布業績，部分績前表現如下，農行（1288）收報4.7元，跌1.67%。

建行（0939）收報6.7元，跌0.74%。

中信（0267）收報9.47元，跌1.35%。

工行（1398）收報5.49元，跌0.9%。

龍湖（0960）收報10.34元，升0.58%。

中石油（0857）收報6.16元，跌2.07%。

茶百道（2555）收報8.97元，跌1.97%。

東航（0670）收報2.59元，跌4.78%。

碧桂園（2007）收報0.48元，升3.23%。

中國中免（1880）收報49.9元，跌0.8%。

古茗（1364）收報17.36元，升1.76%。

美的集團（0300）收報76.35元，跌1.48%。

順豐控股（6936）收報37.1元，跌1.33%。

世茂集團（0813）收報0.91元，跌1.09%。

蔚來（9866）擬配股集資，據報折讓9.5%，集資約35億元。收報30.25元，跌7.07%。

中海油（0883）去年多賺11%息持平66仙，料未來3年股息率不低於45%。中海油不評論長和售碼頭，與Cenovus合作未見受干擾。收報18.46元，跌1.18%。

長和（0001）收報45.15元，跌1.2%。

郵儲行（1658）去年賺865億人幣，淨息差收窄至1.85%。收報4.97元，跌2.36%。

中通服（0552）：去年下半年盈利跌因稅務優惠減，對今年有信心。收報4.35元，跌2.9%。

圓通國際快遞（6123）去年轉蝕4077萬，不派息。收報1.12元，跌1.75%。

硬蛋創新（0400）：分拆A股上市建議獲受理。收報1.38元，跌1.43%。

國泰（0293）夏季高峰每周將營運近300對內地航班 。收報10.52元，無升跌。

中芯國際（0981）去年盈利跌45%，續不派息。收報48元，跌4.67%。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）去年虧損擴大至6670萬，派特別息38仙。王維基：「扮平」無用遲早被消費者揭穿 京東規模不如淘寶及拼多多。收報1.5元，升7.91%。

京東（9618）APP在香港App Store下載量升至榜首，推大家電免費安裝服務。收報164.4元，跌0.12%。

新世界（0017）據報以Victoria Dockside作抵押，尋求156億元貸款。收報5.16元，跌1.9%。

香格里拉（0069）去年純利跌12%，末期息10仙，香港酒店入住率回升至80%。收報4.74元，升0.64%。

移卡科技（9923）去年純利大升609.1%，不派息。收報8.36元，升4.76%。

中交建（1800）全年純利跌3.6%，末期息0.16161元人幣。收報4.97元，跌1.39%。

恒大減持恒汽（0708）。收報0.168元，升14.29%。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.4元，收報1.39元，升4.51%；達勢股份（1405）創上市新高，見125.2元，收報102.5元，跌10.32%；豐城控股（2295）創上市新高，見3.3元，收報3.3元，升3.13%；盛業（6069）創上市新高，見14.44元，收報13.92元，跌0.43%；青島港（6198）創上市新高，見6.58元，收報6.56元，升0.61%；科倫博泰生物－Ｂ（6990）創上市新高，見295.4元，收報291.2元，升1.11%；安科系統（8353）創上市新高，見1.06元，收報1.05元，無升跌；衛龍美味（9985）創上市新高，見14.76元，收報14.16元，升2.31%；佑駕創新（2431）創上市新高，見39.5元，收報33.5元，升2.45%；布魯可（0325）創上市新高，見154.1元，收報140元，跌1.75%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2214元，收報2209元，升1.42%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9152.4元，收報9148.85元，升0.01%；價值黃金（3081）創上市新高，見72.68元，收報72.56元，升1.82%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1092.5元，收報1092.3元，跌0%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1176.9元，收報1176.9元，升0.04%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見9.31元，收報9.31元，升1.53%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1091.6元，收報1091.6元，升0.01%；ＳＰＤＲ金－Ｕ（9840）創上市新高，見284元，收報284元，升1.72%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見2056元，收報2056元，升1.28%；華夏恒生生科－Ｒ（83129）創上市新高，見10.39元，收報10.39元，升1.46%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見67.7元，收報67.7元，升1.59%；恒生人幣金ＥＴＦ（84402）創上市新高，見44.48元，收報44.3元，升1.14%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見15.23元，收報15.18元，升2.85%；港通控股（0032）創52周高，見9元，收報9元，升1.12%；REGAL INT'L（0078）創52周高，見3元，見52周低1.66元，收報2.25元，升27.84%；新鴻基公司（0086）創52周高，見3.19元，收報3.16元，無升跌；中達集團控股（0139）創52周高，見0.036元，收報0.036元，升20%；深圳國際（0152）創52周高，見8.02元，收報7.85元，跌1.75%；江蘇寧滬高速公路（0177）創52周高，見9.37元，收報9.31元，升0.65%；龍記集團（0255）創52周高，見1.61元，收報1.58元，升1.94%；星光集團（0403）創52周高，見0.233元，收報0.216元，跌1.82%；大新金融（0440）創52周高，見35.1元，收報34.9元，升2.2%。

破頂指數成份股包括，宏橋（1378）創上市新高，見16.32元，收報16.08元，升0.25%；翰森製藥（3692）創52周高，見23.7元，收報23.6元，升6.55%。

破底股方面

34隻股份創上市新低，其中十隻包括，亞洲果業（0073）低見1.8元，收報1.82元，跌5.21%；世紀城市國際（0355）低見0.086元，收報0.09元，跌6.25%；德泰新能源集團（0559）低見0.123元，收報0.13元，跌7.14%；稻香控股（0573）低見0.375元，收報0.39元，跌2.5%；百利保控股（0617）低見0.425元，收報0.475元，無升跌；卓悅控股（0653）低見0.115元，收報0.116元，跌1.69%；中國鑄晨８１（0810）低見0.153元，收報0.158元，跌1.25%；華榮能源（1101）低見0.02元，收報0.023元，升4.55%；創夢天地（1119）低見0.89元，收報1.04元，升6.12%；富臨集團控股（1443）低見0.1元，收報0.1元，跌0.99%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見5.64元，收報5.7元，跌0.18%；REGAL INT'L（0078）創52周高，見3元，低見1.66元，收報2.25元，升27.84%；中國長遠（0110）低見0.09元，收報0.159元，跌7.56%；銀建國際（0171）低見0.076元，收報0.077元，跌1.28%；開達集團（0180）低見0.225元，收報0.247元，升0.82%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.45元，收報0.46元，無升跌；中國科創產業投資（0339）低見0.135元，收報0.135元，跌8.16%；永泰地產（0369）低見1.45元，收報1.5元，跌3.85%；經濟日報集團（0423）低見0.72元，收報0.73元，跌1.35%；上實城市開發（0563）低見0.295元，收報0.3元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，光尚文化控股（8082）收報0.065元，升47.73%；REGAL INT'L（0078）創52周高，見3元，見52周低1.66元，收報2.25元，升27.84%；萬咖壹聯（1762）創52周高，見0.58元，收報0.58元，升27.47%；匯隆控股（8021）收報0.031元，升24%；新吉奧房車（0805）收報1.42元，升23.48%；西王置業（2088）收報0.038元，升22.58%；中達集團控股（0139）創52周高，見0.036元，收報0.036元，升20%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.145元，升19.83%；興利（香港）控股（0396）收報0.109元，升18.48%。

下跌異動股，包括，三巽控股（6611）創上市新低，見0.045元，收報0.047元，跌33.8%；嘉鼎國際集團（8153）收報0.101元，跌26.81%；高鵬礦業（2212）見52周低0.078元，收報0.078元，跌25%；中國智能健康（0348）收報0.113元，跌24.67%；國微控股（2239）收報0.91元，跌22.22%；中木國際（1822）收報0.16元，跌21.95%；創業集團控股（2221）創上市新低，見0.041元，收報0.045元，跌21.05%；永順控股香港（6812）收報0.148元，跌20%；立橋證券控股（8350）收報0.151元，跌19.68%；中國城市基礎設施（2349）收報0.052元，跌18.75%。

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