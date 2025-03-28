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工行去年純利3659億人幣升0.5% 末期息16.46分

工商銀行（1398）截至去年12月31日止年度純利3658.63億元（人民幣，下同），按年增0.51%，每股盈利0.98元，派末期股息每股16.46分。

該集團指，收入7861.26億元，跌2.5%，利息淨收入6374億元，跌2.7%，淨利息差1.23%，跌18個基點，非利息收入1487億元，跌1.8%。資產減值損失降至1266億元。去年底，客戶貸款及墊款總額28.7萬億元，升8.8%，客戶存款34.8萬億元，升3.9%，而不良貸款比率1.34%，跌0.02個百分點，資本充足比率19.39%，升0.29個百分點。

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