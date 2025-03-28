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巴克萊料全球經濟放緩 4月2日「解放日」將為接下來幾個月定下基調

巴克萊研究團隊發表宏觀經濟展望報告，下調對2025年美國經濟增長的預測，預計四季度按年增速僅為0.7%。全球經濟將在2025年四季度按年增長2.5%（全年預計為2.9%），較2024年大幅放緩。又認為，被特朗普稱為「解放日」的4月2日，將為接下來幾個月定下基調。如果實施的關稅範圍廣泛（幾乎沒有豁免），且稅率較高，風險資產在第二季度將面臨挑戰。另一方面，如果豁免範圍較大，或者美國繼續推遲實際的關稅行動（如多次推遲對墨西哥和加拿大徵稅），風險資產可能會出現反彈。 

報告指，鑒於勞動力市場供應衝擊、巨大的政策不確定性以及全球貿易衝突風險持續上升，大幅下調對2025年美國經濟增長的預測，預計四季度按年增速僅為0.7%。美國4月2日將宣布的互惠關稅和全面關稅決定是下一季度走勢的決定性因素。

雖然德國的財政刺激措施會對制度變革產生影響，但預計其對經濟增長的影響要到2026年才會顯現。如果美國對歐洲徵收高額關稅，歐洲2025年的增長可能會顯著放緩。若美國加徵10%的關稅，並且德國作出相應回應，預計歐元區2025年四季度按年增長為0.4%（全年增長0.7%）。 

巴克萊預計，全球經濟將在2025年四季度按年增長2.5%（全年預計為2.9%），較2024年大幅放緩。即使如此，鑒於核心通脹率一直較為頑固，商品價格預計在未來幾個月會上漲，因此我們認為不會出現快速的減息周期。我們預測聯儲局將僅減息兩次，但歐洲央行則會在年底前將存款利率降至1.5%。

巴克萊指，儘管美國在一季度出現回調，但近幾個季度以來，該行首次對風險資產的表現感到擔憂。雖然赤字擔憂加劇而且近期債券市場出現反彈，但相對於股票，對於核心固定收益資產感到更為樂觀。

投資展望方面，巴克萊指，金融市場持續動盪，在最近一個月尤為明顯。年初，美國例外論升級並催生了幾種流行的交易策略。該行接觸的大多數投資者對美元持看漲態度並超配美股，預期美國利率將進一步與歐洲脫節。然而，隨後DeepSeek橫空出現，美國政策不確定性上升，貿易關稅威脅加劇，歐洲財政政策也發生變化。  

第一季度接近尾聲，美國股市年初至今已下跌3%至6%，明顯落後於歐洲和中國股市。此外，歐美利差也縮小，美元對大多數主要貨幣出現貶值。這一切與幾個月前的情况相比，不確定性加強，未來相信會有更多變化。

巴克萊認為， 全球貿易環境將成為未來幾個月金融市場的主要驅動力。被特朗普稱為「解放日」的4月2日，將為接下來幾個月定下基調。如果實施的關稅範圍廣泛（幾乎沒有豁免），且稅率較高，風險資產在第二季度將面臨挑戰。另一方面，如果豁免範圍較大，或者美國繼續推遲實際的關稅行動（如多次推遲對墨西哥和加拿大徵稅），風險資產可能會出現反彈。 

巴克萊認為全球貿易磨擦將會持續，而且已經造成相當大的危害，經濟增長顯著放緩已成定局。關鍵問題是情况是否會進一步惡化，以及程度如何。

近期而言，巴克萊認為市場低估了4月初關稅衝擊的風險。例如，4月2日左右的股票遠期波動率幾乎沒有出現大幅上升，墨西哥比索和加元也沒有因為3月初的關稅推遲而大幅貶值。認為風險資產在這種背景下很難出現反彈，因此，傾向於在易受央行政策影響的市場中尋找長期債券投資機會，但日本除外。

從資產配置的角度來看，儘管估值已經變得過高，但過去幾個季度巴克萊一直超配全球股票而非固定收益資產。然而，當前的政策風險在很大程度上是下行風險。儘管債券面臨商品價格上漲和西方國家財政前景不佳等挑戰，但巴克萊目前更傾向於核心固定收益資產而非全球股票。

整體而言，巴克萊傾向於在政策明朗之前保持防禦性，并且不期望政策在短期內變得清晰，未來幾個月可能會出現關稅反制、新的談判、豁免和例外等情况。

 

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