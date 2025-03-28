嘉里物流（0636）公布截至2024年底止全年度業績，期內股東應佔溢利按年95%，達到15.42億元；核心純利亦按年增長12%至13.57億元；每股派末期息0.15元，按年增派15.38%。儘管於香港和中國內地兩個主要市場面對不少困難和挑戰，集團的綜合物流分部將繼續深化現有客戶的價值鏈以帶動收入增長，並同時加速融合兩地業務營運，以回應現有客戶和市場對中港混合物流解決方案日益增加的需求。
該集團亦指，將繼續充分發揮其於泰國、越南及印尼等快速增長國家的盈利能力，並積極發展新開拓的市場，包括斯里蘭卡、杜拜和墨西哥等地以抓緊增長動力。另由於美國對中國進口貨品加徵20%關稅，並宣布取消小額商品免稅政策。其相信倚賴美國市場的中國跨境電商賣家會加速調整供應鏈策略，遷往其他地區，進行本地化生產和配送，估計會帶動亞洲內部貿易及海外倉儲需求。KLN將善用於東南亞及南亞國家以至美國及歐洲地區的廣泛的海外倉庫配置和空海運網絡，抓緊新政策下供應鏈重塑產生的新商機。
按分部計算，綜合物流因應中港等主要市場經濟受到外部環境改變，和內部消費轉型影響，分部溢利按年下跌3%至12.51億元；國際貨運業務則受惠於中國內地、美國、香港及亞洲其他地區等主要市場增長，分部溢利按年增長39%至19.5億元。
=======================分隔線=======================
其他報道
巴克萊料全球經濟放緩 4月2日「解放日」將為接下來幾個月定下基調
建行去年純利微升0.3%末期息0.206元人幣 不良貸款率降3點子
恒指收市跌152點 北水本月流入創4年最多 港股連跌3周見5個月最長連跌
京信通信：透過不斷創新來應對市場競爭 視乎市場機會考慮是否增持
財經花生|香港記者業績會無提問機會會後窮追 李寧寶刀未老快步離開