該集團亦指，將繼續充分發揮其於泰國、越南及印尼等快速增長國家的盈利能力，並積極發展新開拓的市場，包括斯里蘭卡、杜拜和墨西哥等地以抓緊增長動力。另由於美國對中國進口貨品加徵20%關稅，並宣布取消小額商品免稅政策。其相信倚賴美國市場的中國跨境電商賣家會加速調整供應鏈策略，遷往其他地區，進行本地化生產和配送，估計會帶動亞洲內部貿易及海外倉儲需求。KLN將善用於東南亞及南亞國家以至美國及歐洲地區的廣泛的海外倉庫配置和空海運網絡，抓緊新政策下供應鏈重塑產生的新商機。

按分部計算，綜合物流因應中港等主要市場經濟受到外部環境改變，和內部消費轉型影響，分部溢利按年下跌3%至12.51億元；國際貨運業務則受惠於中國內地、美國、香港及亞洲其他地區等主要市場增長，分部溢利按年增長39%至19.5億元。

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