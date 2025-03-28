公司稱，連同已派發約19.18億元的2024年中期現金分紅，2024年度現金分紅總額預計為41.04億元（不含已派發約47.95億元的一次性回報股東特別現金分紅），佔公司2024年度歸屬於公司所有者的利潤的40%。

按收入分部劃分，期內時效快遞按年升5.8%至1222.1億元；供應鏈及國際升17.5%至704.9億元；快運升13.8%至376.4億元；經濟快遞升8.8%至272.5億元。整體毛利按年升19.3%至389億元，毛利率增1.1個百分點至13.7%。

對於今年經營計劃，順豐表示將順豐特快真正打造為公司高端時效服務的「燈塔」產品，通過增加高鐵和航空即日達線路的排布，加密順豐特快的即日達網絡覆蓋。擴大可空運的貨品範圍，進一步做大航空大件業務規模，並加大對3至5線城市網絡布局投入。

此外，供應鏈及國際策略方面，公司在亞洲區域，圍繞各國優勢產業與中企出海重點行業，加強跨境及海外本土的自營資源及能力建設；在歐美區域，以跨境電商業務為核心，完善海外倉布局及外部合作供應商資源池。

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