積金局指，方案為現有僱員提供合適的「全自由行」轉移選擇的同時，亦能夠符合僱主強制性供款強積金權益仍可根據僱傭條例用作「對沖」2025年5月1日前服務年資的遣散費或長服金的運作需要。

至於今年5月1日或之後入職的「新聘僱員」，可以選擇每年一次將現職的僱主強制性供款強積金權益，從僱主參與的強積金計劃下的供款帳戶，全數轉移至僱員自選的強積金計劃下的個人帳戶，方案與現時僱員自選安排（俗稱強積金「半自由行」）的設計相同。

由於「現有僱員」和「新聘僱員」兩個方案分別涉及不同程度的法例修訂和系統配套工作，當中適用於「現有僱員」的方案可能需要較長的籌備時間。為了讓計劃成員能盡快受惠於「全自由行」，分階段實施「全自由行」方案亦可作考慮。

積金局行政總監鄭恩賜表示，強積金「全自由行」的實施，標誌強積金制度發展的另一重要里程碑。建議中的「全自由行」落實後，計劃成員的強積金已歸屬權益中，可自由調動的比例將會由現時超過70%提升至接近100%。這不但能加強打工仔女管理強積金的自主度，更有助激活強積金市場競爭，藉此推動受託人持續減費、提升表現和服務質素，為打工仔女提供更佳的退休保障。當局期待公眾積極提出意見，以協助當局制定更完善的方案。

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