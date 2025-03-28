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積金局今日展開全自由行公眾諮詢 現有和新聘僱員或分階段進行

積金局公布，就落實「全自由行」提出建議方案並邀請公眾提出意見。今年5月1日前入職的「現有僱員」，考慮到他們的僱主強制性供款強積金權益仍有機會根據僱傭條例用作「對沖」當日前服務年資的遣散費或長期服務金，當局建議在強積金計劃下新設「僱主強制性供款專項帳戶」（專項帳戶），讓「現有僱員」可以選擇每年一次將其現職的僱主強制性供款強積金權益，從僱主參與的強積金計劃下的供款帳戶，全數轉移至僱員自選的強積金計劃下的專項帳戶。

積金局指，方案為現有僱員提供合適的「全自由行」轉移選擇的同時，亦能夠符合僱主強制性供款強積金權益仍可根據僱傭條例用作「對沖」2025年5月1日前服務年資的遣散費或長服金的運作需要。

至於今年5月1日或之後入職的「新聘僱員」，可以選擇每年一次將現職的僱主強制性供款強積金權益，從僱主參與的強積金計劃下的供款帳戶，全數轉移至僱員自選的強積金計劃下的個人帳戶，方案與現時僱員自選安排（俗稱強積金「半自由行」）的設計相同。

由於「現有僱員」和「新聘僱員」兩個方案分別涉及不同程度的法例修訂和系統配套工作，當中適用於「現有僱員」的方案可能需要較長的籌備時間。為了讓計劃成員能盡快受惠於「全自由行」，分階段實施「全自由行」方案亦可作考慮。 

積金局行政總監鄭恩賜表示，強積金「全自由行」的實施，標誌強積金制度發展的另一重要里程碑。建議中的「全自由行」落實後，計劃成員的強積金已歸屬權益中，可自由調動的比例將會由現時超過70%提升至接近100%。這不但能加強打工仔女管理強積金的自主度，更有助激活強積金市場競爭，藉此推動受託人持續減費、提升表現和服務質素，為打工仔女提供更佳的退休保障。當局期待公眾積極提出意見，以協助當局制定更完善的方案。

 

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