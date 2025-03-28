經營AEON超市百貨的永旺（0984）宣布，截至去年底止全年虧損3.38億元，較2023年蝕1.89億元顯著擴大，每股虧損1.3003元，不派息。
期內收益80.95億元，跌6.9%。按地區劃分，香港業務錄得9.5%的下跌，至37.46億元，分部業績虧損2.88億元，較前一年1.5億元虧損擴大。中國內地業務方面，22024年收益為43.49億元，按年跌 4.5%；分部業績虧損6590萬元，較2023年虧損6150萬有所擴大。
該公司表示，董事會已審查了股息政策，並考慮了本公司的以下因素，包括公司的財務業績，現金流量狀況，業務狀 況和戰略，未來經營和收益，資本要求和支出計劃，股東利益，對股息分配的任何限制以及董事會認為相關的任何其他因素，因此維持不派發末期息。
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