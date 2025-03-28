該集團指，收益約378億元，升10%， 去年銷售及預售額166.3億元人民幣，跌48.9%，銷售額下 降主要由於房地產行業活躍度下降，且年內集中銷售現有樓盤為主， 去年已訂立銷售及預售合約但尚未交付予買家之建築面積約84. 4萬平方米。於交付物業後，已收所得款項合共240億元，將於今 年及其後在財務報表內確認為收益。 集團預期於今年落成的建築面積合共約145萬平方米。 土地儲備於去年底約2680萬平方米，少82萬平方米。

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