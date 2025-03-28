顧客只須登記成為如心賞 CCG Hearts 會員，在推 廣期內任何一天，以電子貨幣消費滿200元，並上載發票至如心賞CCG Hearts APP，即可獲取一次抽獎機會。

今次大抽獎合共派超過3000份豐富獎品，頭獎得主可以贏得價值近30萬元的最新 Dongfeng Forthing Friday人氣電動SUV、二至四獎為大灣區航空亞洲熱門 城市雙人來回機票、五獎為100萬如心賞 CCG Hearts 積分。其他獎品包括精選人氣家電、餐飲現金 券、專業美容按摩療程、超市禮券等。

透過「春日狂歡消費賞」，如心賞CCG Hearts會員在推廣期內以電子貨幣消費 滿 800元，可兌換總值 50元 電子現金券；消費滿 1,500元可兌換總值100元電子現金券；消 費滿 3,000元可兌換總值200元電子現金券。所有電子現金券均可於集團旗下9大商場及中環街市內的指定商戶消費使用，