文章日期：2025年3月28日 18:19
世茂集團（0813）截至去年12月31日止年度虧損359億元（人民幣，下同），比2023年虧損210億元擴大，因確認其他虧損淨額約136億元，包括清償債務及若干內地債務重組虧損約121.03億元及若干附屬公司被裁定破產並進入接管程序所產生的清算虧損約4.31億元，不派息。
該集團指，收益599.75億元，升0.9%，約80%來自物業銷售，整體毛虧58.69億元，2023年毛利58億元。去年底有246個項目，土地儲備4361萬平方米，展望今年竣工面積約239萬平方米。
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