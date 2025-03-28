moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

長和據報研究或分拆環球電訊資產倫敦上市

長江和記實業（0001）繼計劃出售大部分港口業務外，路透社引述消息人士稱，該集團已展開研究，計劃分拆環球電訊資產予倫敦證券交易所上市。

消息人士稱，該集團最近數周已與一小部分財務顧問討論該計劃。分拆後的上市實體將持有長和在歐洲、香港和東南亞的電訊業務。

其他報道

長和暫緩賣港口下周不會簽約 消息：原因大家明啦

華為與啟德體育園簽署合作協議 提供全場景智慧管理體系

世茂集團去年虧損擴至359億人幣 債務重組蝕121億人幣

華懋九大商場連同中環街市推春日大抽獎 消費滿200元即可參加

合生創展去年純利跌96% 物業減值撥備21億元

Silchester減持TVB至10%以下

永旺去年虧損擴大至3.38億 香港業務蝕2.88億

華潤燃氣去年純利跌22% 派末期息70仙減三成

積金局今日展開全自由行公眾諮詢 現有和新聘僱員或分階段進行

順豐去年純利升逾兩成 派末期息0.44元人幣

嘉里物流去年純利按年大增95%  末期息增15%至0.15元

徐冰增持商湯

Capital Group 減持藥明康德至5%以下

Capital Group 增持渣打

農行去年純利增4.72% 末期息0.1255元

美聯去年扭虧為盈 賺3.2億元 不派息

巴克萊料全球經濟放緩 4月2日「解放日」將為接下來幾個月定下基調

建行去年純利微升0.3%末期息0.206元人幣 不良貸款率降3點子

澳門幸運博彩稅收按年跌3.75%至142億澳門元

全日沽空金額減9% 小米沽空增11%

恒指收市跌152點 北水本月流入創4年最多 港股連跌3周見5個月最長連跌

金沙中國提早至昨日全數還母公司10億美元

緬甸地震｜曼谷進入緊急狀態 泰國證交所宣布股市停市

京信通信：透過不斷創新來應對市場競爭 視乎市場機會考慮是否增持