文章日期：2025年3月28日 19:06
長江和記實業（0001）繼計劃出售大部分港口業務外，路透社引述消息人士稱，該集團已展開研究，計劃分拆環球電訊資產予倫敦證券交易所上市。
消息人士稱，該集團最近數周已與一小部分財務顧問討論該計劃。分拆後的上市實體將持有長和在歐洲、香港和東南亞的電訊業務。
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