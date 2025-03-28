劉清指現有按揭利率和LPR下行，資產收益率有一定下行壓力，不過同時存款利率市場化機制效能持續釋放，同業存款利率亦在下降，亦推動負債率有下行空間。她指商業銀行淨息差平衡主動讓利實體經濟、自身發展、商業可持續等綜合平衡結果，隨着經濟逐步回升向好，銀行淨息差可維持企穩。副行長林立則預計，今年負債成本仍將有一定程度的下降。

去年各大行手續費收入皆下跌，副行長王文進指，全年手續費及傭金淨收入下跌5.7%，但是較首三季收窄兩個百分點。他指今年農行將緊跟政策變化和市場動向，圍繞消費升級、客戶財富管理需求，為客戶提供更多綜合金融服務，持續推動中間業務可持續高質量發展。

此外，農行交易、金融投資收益等，非經常性的其他非利息收入，按年上升26.4%至551.57億元，他指交易業務受惠去年不同債券市場息跌價升、9月政府推出刺激政策帶動資本市場回暖，今年內地實施適度寬鬆貨幣政策、加強股市健康發展等措施，將推動債市和資本市場繼續向好，不過國內外市况更為複雜，將加大雙向波動機會，該行將動態優化投資組合，力爭保持較好的投資收益水平。

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