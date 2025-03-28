moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

農行：今年淨息差續受壓 存款成本有下降空間

農業銀行（1288）去年淨利息收益率跌0.18個百分點至1.42厘，董事會秘書劉清表示，全年淨息差只較上半年降0.03個百分點，已明顯收窄。今年外部環境不利影響加深，內地需求不足、風險隱患較多等挑戰存在，預期今年淨息差繼續承壓，與行業趨勢基本一致。

劉清指現有按揭利率和LPR下行，資產收益率有一定下行壓力，不過同時存款利率市場化機制效能持續釋放，同業存款利率亦在下降，亦推動負債率有下行空間。她指商業銀行淨息差平衡主動讓利實體經濟、自身發展、商業可持續等綜合平衡結果，隨着經濟逐步回升向好，銀行淨息差可維持企穩。副行長林立則預計，今年負債成本仍將有一定程度的下降。

去年各大行手續費收入皆下跌，副行長王文進指，全年手續費及傭金淨收入下跌5.7%，但是較首三季收窄兩個百分點。他指今年農行將緊跟政策變化和市場動向，圍繞消費升級、客戶財富管理需求，為客戶提供更多綜合金融服務，持續推動中間業務可持續高質量發展。

此外，農行交易、金融投資收益等，非經常性的其他非利息收入，按年上升26.4%至551.57億元，他指交易業務受惠去年不同債券市場息跌價升、9月政府推出刺激政策帶動資本市場回暖，今年內地實施適度寬鬆貨幣政策、加強股市健康發展等措施，將推動債市和資本市場繼續向好，不過國內外市况更為複雜，將加大雙向波動機會，該行將動態優化投資組合，力爭保持較好的投資收益水平。

其他報道

長和暫緩賣港口下周不會簽約 消息：原因大家明啦

華為與啟德體育園簽署合作協議 提供全場景智慧管理體系

世茂集團去年虧損擴至359億人幣 債務重組蝕121億人幣

華懋九大商場連同中環街市推春日大抽獎 消費滿200元即可參加

合生創展去年純利跌96% 物業減值撥備21億元

Silchester減持TVB至10%以下

永旺去年虧損擴大至3.38億 香港業務蝕2.88億

華潤燃氣去年純利跌22% 派末期息70仙減三成

積金局今日展開全自由行公眾諮詢 現有和新聘僱員或分階段進行

順豐去年純利升逾兩成 派末期息0.44元人幣

嘉里物流去年純利按年大增95%  末期息增15%至0.15元

徐冰增持商湯

Capital Group 減持藥明康德至5%以下

Capital Group 增持渣打

農行去年純利增4.72% 末期息0.1255元

美聯去年扭虧為盈 賺3.2億元 不派息

巴克萊料全球經濟放緩 4月2日「解放日」將為接下來幾個月定下基調

建行去年純利微升0.3%末期息0.206元人幣 不良貸款率降3點子

澳門幸運博彩稅收按年跌3.75%至142億澳門元

全日沽空金額減9% 小米沽空增11%

恒指收市跌152點 北水本月流入創4年最多 港股連跌3周見5個月最長連跌

金沙中國提早至昨日全數還母公司10億美元

緬甸地震｜曼谷進入緊急狀態 泰國證交所宣布股市停市

京信通信：透過不斷創新來應對市場競爭 視乎市場機會考慮是否增持