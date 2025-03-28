至於今年在營收及利潤能否雙雙實現增長，行長劉珺指出，在低息環境下，對擁有大資產負債表的銀行會構成壓力，工行已自行新的路徑，並開始在業務上體現出來，在淨利潤已實現0.5%增長，同時其A股及H股股價亦分別上升24.8%及36.4%，股息率分別達5.32%及7.49%，分紅近1100億元人民幣。國際化業務資產佔比雖只有2至3%，但是佔全行收入達6%至7%。工行會加緊處理好高成本的負債項，透過收入增長推動正回報。工行現時更已經走到市場平均值之上。在國際化方面，副行長張景武稱，該行已經在一帶一路沿線31個國家設點，整體國際業務的利潤逾44億美元，並會持續推出新產品，冀助客戶降低匯率等成本。

執行董事兼副行長王景武補充，到去年年尾該行不良貸款率1.34%，下降2個基點，已經為營運上提供安全保障，並見重點行業的資產質量改善。隨著內地落實房產融資協調機制，已改進相關行業的結構，正向好的態勢發展，年內的不良率只為4.99%。整體而言2025年資產質量穩定可控。

在資本規劃上，副行長段紅濤指出，他們會尋求資本消耗及補充上平衡，並開發更多內生資本，支持業務發展所需。在業務上，該行亦推動借貸多元化，當中對戰略性行業授出3萬億元貸款、科技行業也近2萬億元貸款。同時亦關注對民企的支持，同時提供併購貸500億元，承銷債券貸款也達300億元等。他們亦參與金融資產投資公司(AIC)股權投資試點，全覆蓋試點城市，涉資逾700億元。

其他報道

建行劉方根：手績費及佣金收入跌幅與同業一致

中免去年盈利倒退16%至564.7億人幣 末期息1.05元

中壽前總裁楊超涉嫌違紀違法遭中紀委調查

周大福人壽推新保單暫托增值服務

中國國家市場監督管理總局據報依法審查長和港口交易

農行：今年淨息差續受壓 存款成本有下降空間

長和據報研究或分拆環球電訊資產倫敦上市

永旺：在本港發展小型專門店爲主 1年内難以扭虧

去年港元債券發行額逾1萬億元增9% 特區政府發行額減14%

長和暫緩賣港口下周不會簽約 消息：原因大家明啦

華為與啟德體育園簽署合作協議 提供全場景智慧管理體系

世茂集團去年虧損擴至359億人幣 債務重組蝕121億人幣

華懋九大商場連同中環街市推春日大抽獎 消費滿200元即可參加

合生創展去年純利跌96% 物業減值撥備21億元

Silchester減持TVB至10%以下

永旺去年虧損擴大至3.38億 香港業務蝕2.88億

華潤燃氣去年純利跌22% 派末期息70仙減三成

積金局今日展開全自由行公眾諮詢 現有和新聘僱員或分階段進行

順豐去年純利升逾兩成 派末期息0.44元人幣

嘉里物流去年純利按年大增95% 末期息增15%至0.15元

徐冰增持商湯

Capital Group 減持藥明康德至5%以下

Capital Group 增持渣打

農行去年純利增4.72% 末期息0.1255元