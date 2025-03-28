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工行料今年淨息差下行幅度收窄  

中國工商銀行（1398）今午舉行2024年度全年業績發布會，副行長姚明德表示，今年展望淨息差會呈現下行，這已為市場共識，下行幅度亦正收窄。銀行業的利息差已於2024年下半年改善，他們亦著手優化及強化管理，今年會在資產及負債端努力，打造乾淨的資產負債表。今年貸款市場報價利率（LPR）維持下調趨勢，姚明德稱，隨著政策利率下調，商業銀行亦因應作出調整。

至於今年在營收及利潤能否雙雙實現增長，行長劉珺指出，在低息環境下，對擁有大資產負債表的銀行會構成壓力，工行已自行新的路徑，並開始在業務上體現出來，在淨利潤已實現0.5%增長，同時其A股及H股股價亦分別上升24.8%及36.4%，股息率分別達5.32%及7.49%，分紅近1100億元人民幣。國際化業務資產佔比雖只有2至3%，但是佔全行收入達6%至7%。工行會加緊處理好高成本的負債項，透過收入增長推動正回報。工行現時更已經走到市場平均值之上。在國際化方面，副行長張景武稱，該行已經在一帶一路沿線31個國家設點，整體國際業務的利潤逾44億美元，並會持續推出新產品，冀助客戶降低匯率等成本。

執行董事兼副行長王景武補充，到去年年尾該行不良貸款率1.34%，下降2個基點，已經為營運上提供安全保障，並見重點行業的資產質量改善。隨著內地落實房產融資協調機制，已改進相關行業的結構，正向好的態勢發展，年內的不良率只為4.99%。整體而言2025年資產質量穩定可控。

在資本規劃上，副行長段紅濤指出，他們會尋求資本消耗及補充上平衡，並開發更多內生資本，支持業務發展所需。在業務上，該行亦推動借貸多元化，當中對戰略性行業授出3萬億元貸款、科技行業也近2萬億元貸款。同時亦關注對民企的支持，同時提供併購貸500億元，承銷債券貸款也達300億元等。他們亦參與金融資產投資公司(AIC)股權投資試點，全覆蓋試點城市，涉資逾700億元。

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