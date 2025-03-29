長和（0001）3月4日公布以142億美元的作價，向美資基金貝萊德為首的財團，出售包括巴拿馬運河港口在內、位處23個國家的43個港口。由3月13日開始，港澳辦及中聯辦各四度轉載《大公報》批評長和售港口的評論文章，指長和此交易不顧國家利益。出售巴拿馬港口的交易原定下月2日簽約，直至昨天有接近長和高層消息人士說，下周在此事上不會簽任何協議。而國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人回應大公文匯全媒體記者提問時亦表示，注意到長和擬售巴拿馬碼頭的交易，將依法審查。

長和創辦人李嘉誠次子、盈科拓展集團主席李澤楷上周日(23/3)有份獲邀到北京出席國務院發展研究中心主辦的中國發展高層論壇，並與總理李強同場並大合照，期間亦引起一些猜測。根據中國發展高層論壇名單，李澤楷是中方企業界代表之一，並有上台大合照；根據一連兩日公開議程中，他無獲邀發言。