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何小鵬：小鵬今年投資30億元人幣予飛行汽車

2025中國電動汽車百人會論壇於本周五至今日舉行，小鵬汽車（9868）董事長何小鵬於論壇上表示，公司已經於廣州工廠開始建設飛行汽車，預計年產能可達1萬輛，他表示未來10年至20年時間，全球飛行汽車銷售量將是今天汽車規模的3%至5%，以收入計，飛行汽車有望達到汽車20%的商業規模。

何小鵬表示，在過去十年間，小鵬生態企業小鵬匯天，於飛行汽車融資上累計投入超過100億元（人民幣，下同），而飛行汽車的研發人員達1400人，今年小鵬將投入30億元予飛行領域。他續指，每一輛飛行汽車使用300公斤的碳纖維。碳纖維複合材料需求會隨著飛行汽車的規模而擴大，若於明年實現量產，小鵬屆時有望成為全球使用碳纖維最大的汽車工廠。

比亞迪（1211）董事長王傳福表示，汽車產業正經歷從電動化到智能化的轉變，稱「如果上半場的電動化是改善性的，那麼下半場的智能化是顛覆性的」，他預計智能化變革速度非常快，可能在2至3年內完成。

理想汽車（2015）董事長兼行政總裁李想指，汽車作業系統將成為智慧電動車公司下階段的「核心攻堅目標」，他稱理想透過作業系統的創新和最新算力的配合，以及去掉大量重複的傳感器和計算需求，公司已經能夠看到降本增效的成果，而去年一年內節省數十億成本。他提到理想汽車的優勢在於，「理想比所有的傳統汽車廠商更懂得如何去做大型軟體，又比所有的互聯網公司更懂得怎麼去造一輛車。」