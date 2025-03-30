中行向財政部以每股6.05元，發行272.72億A股，發行股較上周五A股收市價5.5元溢價一成，不超過該行發行前總資本的三成，募集資金總額不超過1,650億元，中行於通告稱發行費用後將全部用予，增加中行的核心一級資本，提升資本充足水平，提高抵禦風險的能力和市場競爭力。

郵儲銀行於上交所發通告指，擬向財政部、中移動集團及中國船舶集團，以每股6.32元發行約205.7億股，發行價較上周五A股收市價5.2元溢價21%，募資總額約為1300億元，財政部擬認購1175.8億元、中移動擬認購78.54億元，另中國船舶擬認購45.66億元。

交通銀行於上交所發通告指，擬向財政部、中國煙草，及雙維投資，以每股8.71元發行約137.77億股，發行價較A股上周五收市價7.36元、溢價18%。交行是次募資總額不超過1200億元，當中財政部擬認購1124.2億元，中國煙草及雙維投資，則分別認購約45.8億元及30億元。

今年內地政府工作報告提出擬發行特別國債5000億元，支持國營大型商業銀行補充資本。