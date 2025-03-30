moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中石油去年多賺2%至1646.84億元人民幣

中石油（0857）公布去年全年業績，淨利潤按年增加2%至1646.84億元（人民幣，下同）；收入錄得2.94萬億元，按年減少2.5%。基本每股收益0.9元，按年提升2%。每股末期息0.25元，按年增加8.7%。計及中期息每股0.22元，全年派息0.47元，按年增加6.8%。

公告指出，去年集團原油平均實現價格每桶下降2.5%至74.7美元。全年原油產量增長0.5%至9.42億桶，可銷售天然氣產量增4.1%至5.13萬億立方英尺，油氣當量產量按年增2.2%至17.97億桶。國內油氣業務方面，期內實現原油產量7.77億桶，按年增長0.4%；可銷售天然氣產量4.96萬億立方英尺，按年增長4.6%；油氣當量產量16.03億桶，按年增長2.5%。

新能源業務方面，去年風光發電量按年增長1.16倍至47.2億千瓦時；新增風光發電裝機規模495.4萬千瓦，新簽地熱供暖合同面積7512萬平方米。

受益於原油及天然氣銷售數量增加、價格上漲，油氣和新能源分部實現營業收入9068.13億元，按年增長1.3%，經營利潤增長7.1%至1597.45億元。煉油化工和新材料分部收入1.19萬億元，按年下跌2.3%，經營利潤按年大幅減少42.1%至213.86億元；受煉油業務毛利空間收窄和產銷量減少拖累，煉油業務經營利潤按年降低49.7%至182.3億元。