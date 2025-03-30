公告指出，去年集團原油平均實現價格每桶下降2.5%至74.7美元。全年原油產量增長0.5%至9.42億桶，可銷售天然氣產量增4.1%至5.13萬億立方英尺，油氣當量產量按年增2.2%至17.97億桶。國內油氣業務方面，期內實現原油產量7.77億桶，按年增長0.4%；可銷售天然氣產量4.96萬億立方英尺，按年增長4.6%；油氣當量產量16.03億桶，按年增長2.5%。

新能源業務方面，去年風光發電量按年增長1.16倍至47.2億千瓦時；新增風光發電裝機規模495.4萬千瓦，新簽地熱供暖合同面積7512萬平方米。

受益於原油及天然氣銷售數量增加、價格上漲，油氣和新能源分部實現營業收入9068.13億元，按年增長1.3%，經營利潤增長7.1%至1597.45億元。煉油化工和新材料分部收入1.19萬億元，按年下跌2.3%，經營利潤按年大幅減少42.1%至213.86億元；受煉油業務毛利空間收窄和產銷量減少拖累，煉油業務經營利潤按年降低49.7%至182.3億元。