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港股ADR跌117點 夜期低水143點 江蘇宏信上市 中海外等業績

美股向下，港股ADR跌117點或0.5%，報23309點，即月恒指夜期跌146點，報23284點，夜期低水143點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.16%，折合報505.95元；阿里巴巴（9988）跌2.35%，折合報128.75元；美團（3690）跌3.68%，折合報158.47元；匯控（0005）跌0.97%，折合報89.86元；建行（0939）跌1.01%，折合報6.68元。

道期現跌0.47%；標期現跌0.77%；納期現跌1.35%。日本東證指數現跌3.28%；韓國KOSPI指數現跌2.54%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.54%。

VIX指數隔晚升15.83%或2.96點，報21.65點。

紐油現跌0.7%或0.48美元，報68.87美元；布油現跌0.57%或0.42美元，報73.21美元；金價現跌0.05%或1.77美元，報3083.35美元；LME 銅期貨隔晚跌0.52%或52美元，報9794.5美元。比特幣現跌1.32%或1096.73美元，報81434.43美元；美國10年期債息現跌1.17%或0.0498厘，報4.1996厘。

今日焦點股份可留意：

江蘇宏信（2625）上市，定價2.5元。

272間公司最快今日公布業績，包括，中海外（0688）、招商局港口（0144）、萬科（2202）、恒大物業（6666）、復星國際（0656）、第四範式（6682）、快狗打車（2246）、草姬集團（2593）、大酒店（0045）、利福中國（2136）、越秀地產（0123）等。

中銀航空租賃：購買50架波音737-8 及70架空客A320NEO。

長和（0001）：未就分拆全球電訊資產作出決定。港澳辦網站貼《大公報》社評，籲長和停交易否則後果嚴重。《財新》引述盈拓：李澤楷所有業務獨立於長和。中國國家市場監督管理總局據報依法審查長和港口交易。長和據報研究或分拆環球電訊資產倫敦上市。長和暫緩賣港口下周不會簽約，消息：原因大家明啦。

青島啤酒（0168）去年多賺1.8%至43.45億元人民幣。

碧桂園（2007）去年虧損收窄至328.35億元人民幣。

中石油（0857）去年多賺2%至1646.84億元人民幣。

財政部落實注資，中建郵交四行定向增發A股共籌5200億人幣。

何小鵬：小鵬（9868）今年投資30億元人幣予飛行汽車。

東方航空（0670）去年虧損降至42億人幣，收入升16%。

工行（1398）去年純利3659億人幣升0.5%，末期息16.46分。工行（1398）料今年淨息差下行幅度收窄。

建行（0939）去年純利微升0.3%末期息0.206元人幣，不良貸款率降3點子。建行（0939）劉方根：手績費及佣金收入跌幅與同業一致。

中免（1880）去年盈利倒退16%至564.7億人幣，末期息1.05元。

周大福創建（0659） 的全資附屬公司周大福人壽推新保單暫托增值服務。

農行（1288）去年純利增4.72%，末期息0.1255元。農行（1288）：今年淨息差續受壓，存款成本有下降空間。

永旺（0984）：在本港發展小型專門店爲主，1年内難以扭虧。

世茂集團（0813）去年虧損擴至359億人幣，債務重組蝕121億人幣。

合生創展（0754）去年純利跌96%，物業減值撥備21億元。

Silchester減持TVB（0511）至10%以下。

永旺（0984）去年虧損擴大至3.38億，香港業務蝕2.88億。

華潤燃氣（1193）去年純利跌22%，派末期息70仙減三成。

順豐（6936）去年純利升逾兩成，派末期息0.44元人幣。

嘉里物流（0636）去年純利按年大增95%，末期息增15%至0.15元。

徐冰增持商湯（0020）

Capital Group，減持藥明康德（2359）至5%以下。

Capital Group，增持渣打（2888）

美聯（1200）去年扭虧為盈，賺3.2億元，不派息。

澳門幸運博彩稅收按年跌3.75%至142億澳門元。

 

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