恒指今早低開219點或0.94%，報23207點，大市成交金額30億元；國指今早低開77點或0.91%，報8528點。恒生科技指數開市報5439點，跌1.22%。上升股份比例為6.01%，下跌為13.08%，無升跌為80.9%。