恒指今早低開219點或0.94%，報23207點，大市成交金額30億元；國指今早低開77點或0.91%，報8528點。恒生科技指數開市報5439點，跌1.22%。上升股份比例為6.01%，下跌為13.08%，無升跌為80.9%。
藍籌4隻升，61隻下跌，18隻無升跌。翰森製藥（3692）升0.42%，報23.7元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌4.54%，報43.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，22隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是美的集團（0300）開市報77.6元，升1.64%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報147.7元，跌3.84%。
恒指續低於20天線(23811.91點)。
科指續低於10天線(5698.5點)，下試50天線(5417.17點)。
江蘇宏信（2625）上市，定價2.5元。創上市新高，見3.44元，開市報3.44元，升37.6%。
272間公司最快今日公布業績，部分績前表現如下，中海外（0688）開市報13.92元，跌1.28%。
招商局港口（0144）開市報13.22元，跌0.75%。
萬科（2202）開市報5.75元，升0.52%。
恒大物業（6666）開市報0.76元，無升跌。
復星國際（0656）開市報4.27元，跌1.39%。
第四範式（6682）開市報45.35元，跌1.73%。
快狗打車（2246）無成交，報0.43元。
草姬集團（2593）無成交，報1.67元。
大酒店（0045）無成交，報5.91元。
利福中國（2136）無成交，報0.73元。
越秀地產（0123）無成交，報5.36元。
中銀航空租賃（2588）：購買50架波音737-8 及70架空客A320NEO。開市報61.1元，跌1.05%。
長和（0001）：未就分拆全球電訊資產作出決定。港澳辦網站貼《大公報》社評，籲長和停交易否則後果嚴重。《財新》引述盈拓：李澤楷所有業務獨立於長和。中國國家市場監督管理總局據報依法審查長和港口交易。長和據報研究或分拆環球電訊資產倫敦上市。長和暫緩賣港口下周不會簽約，消息：原因大家明啦。開市報43.1元，跌4.54%。
青島啤酒（0168）去年多賺1.8%至43.45億元人民幣。開市報54.3元，跌1.27%。
碧桂園（2007）去年虧損收窄至328.35億元人民幣。開市報0.49元，升2.08%。
中石油（0857）去年多賺2%至1646.84億元人民幣。開市報6.18元，升0.32%。
財政部落實注資，中建郵交四行定向增發A股共籌5200億人幣。
中行（3988）開市報4.54元，跌1.09%。
建行（0939）開市報6.7元，無升跌。
郵儲行（1658）開市報4.97元，無升跌。
交行（3328）開市報6.95元，升0.14%。
何小鵬：小鵬（9868）今年投資30億元人幣予飛行汽車。開市報76.8元，跌0.58%。
東方航空（0670）去年虧損降至42億人幣，收入升16%。開市報2.59元，無升跌。
工行（1398）去年純利3659億人幣升0.5%，末期息16.46分。工行（1398）料今年淨息差下行幅度收窄。開市報5.46元，跌0.55%。
建行（0939）去年純利微升0.3%末期息0.206元人幣，不良貸款率降3點子。建行（0939）劉方根：手績費及佣金收入跌幅與同業一致。開市報6.7元，無升跌。
中免（1880）去年盈利倒退16%至564.7億人幣，末期息1.05元。開市報49元，跌1.8%。
周大福創建（0659） 的全資附屬公司周大福人壽推新保單暫托增值服務。無成交，報7.13元。
農行（1288）去年純利增4.72%，末期息0.1255元。農行（1288）：今年淨息差續受壓，存款成本有下降空間。開市報4.67元，跌0.64%。
永旺（0984）：在本港發展小型專門店爲主，1年内難以扭虧。無成交，報0.385元。
世茂集團（0813）去年虧損擴至359億人幣，債務重組蝕121億人幣。開市報0.9元，跌1.1%。
合生創展（0754）去年純利跌96%，物業減值撥備21億元。開市報3.25元，升0.62%。
Silchester減持TVB（0511）至10%以下。無成交，報3.16元。
永旺（0984）去年虧損擴大至3.38億，香港業務蝕2.88億。無成交，報0.385元。
華潤燃氣（1193）去年純利跌22%，派末期息70仙減三成。開市報24元，跌14.89%。
順豐（6936）去年純利升逾兩成，派末期息0.44元人幣。開市報37.2元，升0.27%。
嘉里物流（0636）去年純利按年大增95%，末期息增15%至0.15元。開市報7.1元，升1%。
徐冰增持商湯（0020）。開市報1.5元，無升跌。
Capital Group，減持藥明康德（2359）至5%以下。開市報69.2元，跌0.43%。
Capital Group，增持渣打（2888）。開市報115元，跌1.88%。
美聯（1200）去年扭虧為盈，賺3.2億元，不派息。開市報1.06元，跌1.85%。
澳門幸運博彩稅收按年跌3.75%至142億澳門元。
濠賭股
新濠國際發展（0200）無成交，報4.11元。
美高梅中國（2282）無成交，報10.82元。
澳博（0880）開市報2.48元，跌0.4%。
永利澳門（1128）開市報5.8元，跌1.86%。
銀河娛樂（0027）開市報31.45元，無升跌。
金沙中國（1928）開市報16.26元，跌0.49%。
破頂股包括，德翔海運（2510）創上市新高，見6.96元，開市報6.96元，升13.36%；江蘇宏信（2625）開市報3.44元，升37.6%；ＳＰＤＲ金（2840）創上市新高，見2218元，開市報2218元，升0.41%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見15.39元，開市報15.39元，升1.38%；新鴻基公司（0086）創52周高，見3.19元，開市報3.19元，升0.95%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見3.7元，開市報3.7元，升6.02%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.95元，開市報4.95元，升0.41%；靈寶黃金（3330）創52周高，見7.35元，開市報7.35元，升1.24%；HSSP INTL（3626）創52周高，見1.56元，開市報1.56元，升48.57%；金嗓子（6896）創52周高，見4.17元，開市報4.17元，升5.04%。
破頂指數成份股包括，翰森製藥（3692）創52周高，見23.7元，開市報23.7元，升0.42%。
創上市新低，包括汽車街（2443）低見3.66元，開市報3.66元，跌1.35%。
創52周低，包括，中國創新投資（1217）低見0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；中國利郎（1234）低見3.65元，開市報3.65元，跌1.35%。
異動股
上升異動股，包括，HSSP INTL（3626）創52周高，見1.56元，開市報1.56元，升48.57%；江蘇宏信（2625）創上市新高，見3.44元，開市報3.44元，升37.6%；優趣匯控股（2177）開市報1.67元，升14.38%；懶豬科技（8379）開市報0.188元，升13.94%；飲食天王（環球）（8619）開市報0.05元，升13.64%；德翔海運（2510）創上市新高，見6.96元，開市報6.96元，升13.36%；僑雄國際（0381）開市報0.63元，升10.53%；國茂控股（8428）開市報0.4元，升9.59%；美的置業（3990）開市報3.63元，升8.36%；海天天綫（8227）開市報0.27元，升8%。
下跌異動股，包括，華潤燃氣（1193）開市報24元，跌14.89%；盛力達科技（1289）開市報1.75元，跌14.63%；萬咖壹聯（1762）開市報0.5元，跌13.79%；大唐環境（1272）開市報1.16元，跌10.77%；創輝珠寶（8537）開市報0.135元，跌10%；綠城管理控股（9979）開市報2.85元，跌9.24%；中國創新投資（1217）見52周低0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；中國再保險（1508）開市報0.97元，跌8.49%；海昌海洋公園（2255）開市報0.55元，跌8.33%；慶鈴汽車股份（1122）開市報0.5元，跌7.41%。
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