3月製造業PMI升至50.5，是2024年3月後新高，當月報50.8。非製造業報50.8，是2024年12月後新高，當月報52.2。綜合產出指數報51.4，是2024年12月後新高，當月報52.2。

國家統計局服務業調查中心高級統計家趙慶河解讀稱，3月中國採購經理指數擴張加快。3月份，農曆新年因素影響逐步消退，企業生產經營活動加快，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數分別為50.5%、50.8%及51.4%，較上月上升0.3、0.4及0.3個百分點。三大指數均在擴張區間持續上行，經濟整體維持擴張。

報告內容：

一、製造業採購經理指數連續兩個月擴張

3月份，製造業PMI升至50.5%，景氣水準持續回升。

（一）產需兩端擴張加快。生產指數和新訂單指數分別為52.6%和51.8%，較上月上升0.1和0.7個百分點，擴張加速。從業界來看，鐵路船舶航太設備、電腦通訊電子設備等產業生產指數及新訂單指數均升至55.0%以上較高景氣區間，相關產業產需加速釋放；木材加工及家具、石油煤炭及其他燃料加工等產業兩個指數均低於臨界點，相關產業供需仍顯不足。受製造業產需回升等因素帶動，企業採購意願較強，採購量指數為51.8%，連續兩個月維持擴張。

（二）中小型企業PMI均有改善。大型企業PMI為51.2%，較上月下降1.3個百分點，仍高於臨界點。中、小型企業PMI分別為49.9% 及49.6%，較上月上升0.7和3.3個百分點，中小型企業景氣水準不同程度回升。其中，小型企業生產指數和新訂單指數分別為50.8%和49.8%，均較上月明顯改善。

（三）三大重點產業PMI穩中有升。裝備製造業、高技術製造業及消費品業PMI分別為52.0%、52.3%及50.0%，較上月上升1.2、1.4及0.1個百分點，景氣水準連續兩個月回升；高耗能產業PMI為49.3%，較上月下降0.5個百分點。

（四）價格指數回落。受近期原油、鐵礦石等部分大宗商品價格波動等因素影響，主要原料購進價格指數及出廠價格指數分別為49.8%及47.9%，較上月下降1.0及0.6個百分點，製造業市場價格整體水準下降。其中，農副食品加工、有色金屬冶煉及壓延加工等產業主要原物料購進物價指數及出廠價格指數均位於52.0%以上擴張區間，相關產業原物料採購及產品銷售物價水準上升；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指數均較上月回落。

（五）市場預期基本穩定。生產經營活動預期指數為53.8%，較上月下降0.7個百分點，持續位於擴張區間，製造業企業對近期市場發展整體保持樂觀。從業界來看，鐵路船舶航太設備、電氣機械器材等產業生產經營活動預期指數均位於60.0%以上高景氣區間，相關企業對產業發展信心較強。

二、非製造業商務活動指數擴張加快

3月份，非製造業商務活動指數為50.8%，較上月上升0.4個百分點，非製造業擴張步伐加快。

（一）服務業景氣水準回升。服務業商務活動指數為50.3%，較上月上升0.3個百分點，服務業市場活躍度整體提升。從業界來看，部分產業企業生產經營活動加快，水上運輸、航空運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間；隨著農曆新年效應逐漸消退，與居民消費相關的餐飲、生態保護及公共設施管理、文化體育娛樂等行業商務活動指數回落。從市場預期來看，業務活動預期指數為57.5%，較上月上升0.6個百分點，位於較高景氣區間，多數服務業企業對近期市場發展預期持續向好。

（二）建築業施工進度加快。受氣候變暖，各地建設項目加速推進等因素影響，建築業商務活動指數持續回升，為53.4%，較上月上升0.7個百分點。從市場預期來看，業務活動預期指數為55.3%，上升至較高景氣區間，建築業企業對近期市場發展信心增強。

三、綜合PMI產出指數持續上升

3月份，綜合PMI產出指數為51.4%，較上月上升0.3個百分點，顯示我國企業生產經營活躍度增加。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數及非製造業商務活動指數分別為52.6%及50.8%。

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