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大公報：審查長和賣港口 不僅依據反壟斷法 還可以結合國安法、資料安全法等

長和（0001）賣港口，大公報續於港聞正文發文，引述內地多位權威人士，認為國家審查這項交易有理有據，有法可依。

報道引述北京漢坤律師事務所資深合規專家解石坡表示，這項審查符合2007年通過的《中華人民共和國反壟斷法》。他告訴記者，中國反壟斷法規定，參與集中的經營者中有兩方上一會計年度中國境內營業額超過8億元（人民幣，下同），且各方上一會計年度中國營業額合計超過40億元，或全球營業額超過120億元，就應在交易實施前進行反壟斷申報，取得批准後才可以進行交易。反壟斷法也規定，即便交易沒有達到前述標準，但交易可能有排除限制競爭的效果，市場監理總局就可以要求申報。

解石坡表示，由於目標公司是港口，雖然都不在中國境內，但仍可能服務中國的客戶或船隻，按照中國反壟斷法，由此產生的營業額是可以算到中國，所以只要目標公司中國境內營業額超過8億元，這個交易就應當進行反壟斷申報。

反壟斷領域專家、北京市康達律師事務所高級合伙人苟博程也表示，這項審查符合《中華人民共和國反壟斷法》的域外管轄原則。根據反壟斷法第二條，境外壟斷行為若對中國境內市場競爭產生排除、限制影響，中國有權管轄。此次交易雖涉及境外港口，但可能透過國際航運鏈條影響中國船公司營運成本及供應鏈安全，因此符合域外適用。他說，審查不僅依據反壟斷法，還可以結合《國家安全法》《資料安全法》等評估港口系統資料安全風險，防範地緣政治博弈對航運的潛在威脅。

 

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