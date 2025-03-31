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花旗：內銀定向增發 有助緩解淨息差壓力、恢復貸款能力

四間國有銀行計劃定增A股，共募集5200億元人民幣補充資本。彭博報道，花旗稱，定向增發股份有助於緩解銀行淨息差壓力並恢復貸款能力。

花旗表示，此次再融資將使建行（0939）、中行（3988）、郵儲行（1658）、交行（3328）的核心一級資本充足率(CET1)分別提升至15%、13.1%、11.5%和11.1%，並導致現有股東的股權稀釋4.3%、8.5%、15.6%和17.2%

花旗表示，此次再融資並非因六大行資本壓力迫在眉睫，再融資的主要目的包括，補償他們過去執行「國家任務」造成的資本消耗、緩解淨息差壓力、加速不良貸款處置與核銷、為潛在的小銀行救助做好準備。

花旗表示，短期內更看好招商銀行（3968）等股份制銀行，但若六大行股價大幅調整，可能帶來撈底機會。新發行股份不享受2024年股息，因此僅從2025財年起對股息率產生稀釋影響。

 

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